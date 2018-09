Spuknacht für die Kleinen

von Helma Piper

27. September 2018, 16:45 Uhr

Im Tierpark „Arche Warder“ wird zur großen Halloween-Spuknacht eingeladen: Am Sonnabend, 27. Oktober, findet ab 16 Uhr rund um das „Haus der Natur“ das magische, aber nicht zu gruselige Fest der Hexen, Geister und Kobolde statt. Die kleinen Besucher können sich am Kürbisschnitzen und Fratzenaushöhlen beteiligen. Wer es etwas gruseliger mag, dem wird im „Gruselstall“ das Fürchten gelehrt, und mit Einbruch der Dunkelheit startet der „Spukexpress“ zu seiner Fahrt durch den nachtdunklen Tierpark. Am nächsten Tag findet dann tagsüber von 10 bis 17 Uhr die Halloween-Kostümfeier statt. Es gibt Stockbrot und Kinderschminken.