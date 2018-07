Sprechstunde für Frauen zum Berufseinstieg

von Helma Piper

25. Juli 2018, 17:25 Uhr

Die Beratungsstelle „Frau & Beruf“ bietet dank einer Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten Brigitte Oeltzen in der Amtsverwaltung Nortorf Land (Zimmer U10), Niedernstraße 6, Auskünfte zu beruflichen Fragen an. Frauen können sich an jedem ersten Freitag im Monat informieren. Der nächster Termin ist der 3. August, zwischen 9 und 12 Uhr. Ratsuchenden werden unter anderem Auskünfte erteilt zum Wiedereinstieg ins Berufsleben. Das Angebot der Diakonie Altholstein wendet sich an Frauen, die seit längerem aus dem Beruf ausgestiegen sind, weil sie sich um Kinder oder pflegebedürftige Angehörige gekümmert haben.

Ebenso können Frauen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder Frauen, die einen Minijob ausüben und ihre Tätigkeit ausweiten möchten, die kostenfreie Beratung in Anspruch nehmen. Und junge Frauen finden Unterstützung, zum Beispiel durch die Möglichkeit einer Ausbildung in Teilzeit. Die Beratung ist kostenlos, um Terminvereinbarung wird gebeten unter Telefon 04321 / 2 50 54 07 oder an fub@diakonie-altholstein.de.