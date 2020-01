Rickert : Sprachen, Kreativität und Gesundheit: VHS präsentiert neues Programm

Auch ein gemeinsames Seniorenfrühstück mit Klönschnack ist im Angebot.

von Matthias Hermann

23. Januar 2020, 08:57 Uhr

Die Volkshochschule Rickert hat im Semester für das Frühjahr 2020 wieder viele neue und bekannte Kurse und Veranstaltungen aus den Bereichen Sprachen, Kreativität und Gesundheit im Programm.



Neuer Einsteiger-Kurs für Yoga



In Ergänzung zu dem seit vielen Jahren stattfinden Kursen in Hatha Yoga wird ab dem 27. Januar von Evelin Haas aufgrund der hohen Nachfrage zusätzlich ein Einsteigerkursus angeboten. Yoga ist für Menschen jeden Alters geeignet, die einen Ausgleich für den Stress im Alltag suchen und ihren Körper gesund erhalten wollen.



Inline Skates: Richtiges Fallen will geübt sein



Unter Anleitung von Alexandra Loges werden ab dem 5. März für Kinder und Erwachsene die ersten Schritte auf Inline Skates geübt. Inline-Skating macht Spaß, fördert Herz und Kreislauf, schont die Gelenke und sorgt für eine bessere Balance. Neben dem sicheren Fahren gehören zum Kursusinhalt auch Gleichgewichtsübungen, Kurventechniken, Rückwärtsfahren, Bremsen und richtiges Fallen.



Wer Spaß an der Kreativität hat und hierbei Feinmotorik, Konzentration und Sinneswahrnehmung verbessern möchte, für den bietet Silvia Wittenberg sowohl für Kinder als auch für Erwachsenen ab dem 26. Februar verschiedene Kurse in Nass- und Trockenfilzen an.



Geselliges Frühstück mit Senioren



Auch die Geselligkeit soll nicht zu kurz kommen. Hierzu bietet Gudrun Kutrieb erstmals am 11. Februar ein Frühstück für Rickerter Senioren in der Ortsbegegnungsstätte im großen Saal an. In gemütlicher Runde soll hier das Nützliche mit dem Schönen verbunden werden. Nämlich ein leckeres Frühstück zusammen mit netten Menschen und viel Klönschnack.

Weitere Kurse auch online zu finden



Dieses sind nur vier Beispiele aus dem umfangreichen Programm. Das neue Programmheft wurde an alle Rickerter Haushalte verteilt und liegt in den Umlandgemeinden in vielen Geschäften zur Mitnahme aus. Es steht auch unter der Homepage www.vhs-rickert.de zum Download bereit.

Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen erforderlich. Diese können schriftlich per email an vhs-rickert@web.de, telefonisch unter 04331 / 30 09 05 (Anrufbeantworter) oder persönlich während der Öffnungszeiten der Geschäftsstellen in der Ortsbegegnungsstätte Rickert, An der Sportkoppel an jeden ersten und dritten Donnerstag in der Zeit von 17 bis 18 Uhr erfolgen.