Sport-Trend Kies-Not Wahl-Tag

von her

24. Mai 2019, 15:01 Uhr

Nicht erst seit „Arielle“ träumen viele kleine Mädchen davon, selbst einmal eine Meerjungfrau zu sein. Dank eines Sporttrends aus den USA ist dies inzwischen auch möglich. Die Beine verschwinden dabei in einer sogenannten Monoflosse. Geschwommen oder getaucht wird mit einer speziellen Beintechnik, die am ehesten mit dem Delphinstil zu vergleichen ist. Auf den Sprottentagen in Eckernförde (7. bis 9. Juni) wird „Mermaiding“ interessierten Besuchern vorgeführt. Einen Vorteil hat die Sportart auf jeden Fall: Auch bei verstopften Tunneln kommt die Meerjungfrau von einem zum anderen Ufer.





Wo es Kies gibt, wird gebaut – und das nicht nur im übertragenen Sinne. Doch hat der Bauboom der letzten Jahre dazu geführt, dass die Ressource immer knapper wird. Die Auswirkungen bekommen auch die Kieswerke im Kreis zu spüren. Und so fordern Vertreter der Wirtschaft, dass dringend gehandelt und die Genehmigung für neue Abbaustätten erteilt werden muss. Solange der Kies allerdings knapp ist, kann der Nord-Ostsee-Kanal nicht zu geschüttet werden. Dies hatte ein Nutzer auf Facebook vorgeschlagen, um die Verkehrsprobleme im Raum Rendsburg zu lösen. Denn: Wo kein Kanal, da kein Tunnel und keine Probleme.

Zwar steht uns die Schafskälte noch bevor (4. bis 20 Juni), aber so langsam rutschen die Temperaturen bereits in den angenehmen Bereich. Da kann der Sonntag dafür genutzt werden, ein wenig durch die Gegend zu flanieren und sich eine kühle Leckerei zu gönnen. Die Eisdielen im Kreis bieten für jeden Geschmack etwas, von klassisch italienisch (wie im Eiscafé Venezia in Nortorf) bis hin zu innovativen Kreationen deutscher Eismacher (wie im Eisstübchen am Kanal oder bei Elsdorfer Eis). Bei den vielen, mit Liebe hergestellten Sorten fällt die Wahl manchmal schwer. Das kann auch bei der Europawahl passieren, schließlich buhlen gleich 40 Parteien um die Gunst der Wähler. Da heißt es kühlen Kopf bewahren - ein weiteres Argument für ein leckeres Eis am Sonntag.