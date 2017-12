Kreis Rendsburg-Eckernförde : Spezialkräfte der Polizei entdecken Panzerfaust

vergrößern 1 von 1 Foto: Aljoscha Leptin 1 von 1

von Aljoscha Leptin

erstellt am 13.Dez.2017 | 18:20 Uhr

Westerrönfeld | Aufregung in Westerrönfeld im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Die Kripo Rendsburg und Spezialkräfte aus Eutin rückten am Mittwochmorgen mit zwei Einsatzbussen in einer ruhig gelegenen Wohnstraße an, um ein Mehrfamilienhaus nebst Grundstück zu durchsuchen. Auch Spürhunde kamen zum Einsatz. Die Beamten gingen dem Hinweis nach, dass ein Anwohner gegen das Waffengesetz verstoßen haben könnte. D

ieser Verdacht scheint sich nun zu bestätigen: Axel Bieler, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kiel, teilte auf Anfrage mit, dass die Einsatzkräfte „verschiedene Objekte“ durchsucht haben und dabei eine Panzerfaust gefunden wurde. Das Objekt stammt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Zu der Frage, ob auch Munition gefunden wurde, gab die Staatsanwaltschaft keine Antwort.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen „bekannten Beschuldigten, der die Justiz schon länger beschäftigt“, berichtete Bieler. Der 1965 geborene Mann wurde bereits wegen Bedrohung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz mehrfach vom Amtsgericht Rendsburg verurteilt. Der Mann wird als „Intensivtäter“ eingestuft. Die Staatsanwaltschaft wendet auf Intensivtäter die sogenannte „täterorientierte Strafverfolgung“ an, erklärte Bieler. Der Betreffende wird einem einzelnen Staatsanwalt zugewiesen. Außerdem gibt es einen spezifischen Ansprechpartner bei der Polizei, der für den Kriminellen zuständig ist, „damit keine Informationen verloren gehen“.

„Egal, ob es sich um einen Panzer oder um eine Panzerfaust handelt“

Zum weiteren Vorgehen der zuständigen Staatsanwaltschaft Kiel sagte Bieler, dass zunächst ein waffentechnisches Gutachten abgewartet werden müsse. Bislang sei noch nicht geklärt, ob die Waffe funktionstüchtig gewesen ist. Allerdings ist damit zu rechnen, dass die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Verdächtigen erheben wird. Der Besitz einer Panzerfaust ist ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Er wird mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr geahndet. „Dabei ist es egal, ob es sich um einen Panzer oder um eine Panzerfaust handelt“, so Bieler.

Wer eine Panzerfaust besitzt, kann nicht einmal durch eine freiwillige Abgabe des Objekts der Strafverfolgung entkommen. Zwar besteht im Zuge der Änderung des Waffengesetzes noch bis zum 6. Juli kommenden Jahres die Möglichkeit, der Jagdbehörde im Kreishaus nicht registrierte Waffen auszuhändigen, ohne belangt zu werden. Eine Panzerfaust fällt jedoch nicht unter die seit dem Juli diesen Jahres geltende Amnestie: „Kriegswaffen kann man nicht straffrei abgeben“, stellte Simon Lehnert von der Jagd- und Waffenbehörde des Kreises klar. Nur wenn man glaubhaft begründen kann, das Objekt zufällig gefunden zu haben, könne man ohne Strafe davonkommen.

