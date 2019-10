Sperrung der Kieler Straße samt Fähre

Rendsburg | Die Kieler Straße wird von Freitag, 25. Oktober, bis Freitag, 8. Novembe, zwischen der Fähre Nobiskrug und der Werft Nobiskrug neu asphaltiert. Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Während der ersten Phase (vom 25. Oktober ab 15 Uhr bis zum 28. Oktober um 12 Uhr) wird der Bereich der Kieler Straße zwischen Fähre Nobiskrug und Aalborgstraße gesperrt. Die Verbindung von der Aalborgstraße in die Kieler Straße stadteinwärts bleibt jedoch bestehen. Die Fähre kann in dieser Zeit lediglich von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden. Autos und Laster von Schacht-Audorf werden nicht mit nach Rendsburg genommen, weil diese dort nicht weiterfahren könnten. Der Lieferverkehr für die Gaststätte Nobiskrug ist davon ausgenommen. Autofahrer werden gebeten, über den Kanaltunnel auszuweichen. Ab dem zweiten Bauabschnitt (vom 28. Oktober ab 12 Uhr bis zum 8. November), in dem die Kieler Straße zwischen Aalborgstraße und Werft Nobiskrug gesperrt wird, steht die Fähre für den Fahrzeugverkehr wieder zur Verfügung.