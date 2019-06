Schacht-Audorf : SPD wirft Bürgermeisterin Abschaffung einer Tempo-30-Zone vor

Kreis will Regel in Dorfstraße aufheben. SPD: Bürgermeisterin hat politische Beratung ausgehebelt.

Aufregung in Schacht-Audorf um eine Tempo-30-Zone: Die Straßenverkehrsbehörde des Kreises will die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Dorfstraße aufheben, teilte Bürgermeisterin Beate Nielsen (CDU) auf Anfrage mit. Nur vor der Grund- und Gemeinschaftsschule soll noch Tempo 30 gelten, ansonsten dürfen Verkehrsteilnehmer die Straße demnächst mit 50 Kilometern pro Stunde befahren. Damit fällt auch die Rechts-vor-Links-Regelung. Nielsen geht davon aus, dass der Bauhof die notwendigen Schilder in einigen Wochen aufstellt. Die Gemeindevertretung hatte die Tempo-30-Zone vor fünf Jahren in Abstimmung mit dem Kreis einrichten lassen.

Die SPD ist auf der Zinne. Die Fraktion will eine außerordentliche Sitzung der Gemeindevertretung einberufen, kündigte der Ortsverein in einer Pressemitteilung an. Grund: Die Bürgermeisterin habe den Rückbau der Tempo-30-Zone ohne Beteiligung des zuständigen Ausschusses beim Kreis beantragt. „Hier werden Tatsachen geschaffen, ohne sich der politischen Diskussion zu stellen.“ Nielsen weist den Vorwurf zurück. Sie habe lediglich dem Ordnungsamt im Amt Eiderkanal ihre Sorgen zur Verkehrssicherheit in der Dorfstraße geschildert. Die Behörde brachte das Thema bei einer Verkehrsschau. Daran nahmen Vertreter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV), der Polizei, der Straßenverkehrsbehörde des Kreises, des Ordnungsamtes und Nielsen als Zuhörerin teil. Der Kreis ordnete daraufhin an, die Beschilderung so zu ändern, dass die Tempo-30-Zone aufgehoben wird und die Dorfstraße als Vorfahrtsstraße ausgewiesen wird. Die Begründung liegt der Landeszeitung vor: „Es handelt sich bei der Dorfstraße um eine Durchgangsstraße.“ Die Verkehrsteilnehmer würden sich nicht an die Regel „Rechts vor links“ halten. „In der Durchgangsstraße fließt der Verkehr nicht mehr richtig ab, da es zu viele einmündende Straßen gibt.“ Autofahrer, die ungebremst aus der Kanal- in die Dorfstraße abbiegen, übersähen den Zebrastreifen vor einer Kita.

Da der Termin der Umstellung noch nicht feststeht, wollte Nielsen die Öffentlichkeit nicht verwirren. Sie teilte der Gemeindevertretung die Anordnung daher im nicht-öffentlichen Sitzungsteil mit. Die Fraktion hätte die Information nicht an den Ortsverein weitergeben dürfen. Dieser könne zudem keine Sondersitzung einberufen. Dazu sei ein Votum von einem Drittel der Gemeindevertretung nötig (in diesem Fall sechs Politiker). Die SPD hat neun Sitze.