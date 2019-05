Aukrug : Spargelfest ist wieder da

Nach dreijähriger Pause gibt es wieder ein buntes Fest rund um das Stangengemüse.

von Hans-Jürgen Kühl

29. Mai 2019, 09:00 Uhr

Nach drei Jahren Pause wird am Sonntag, 2. Juni, wieder ein Aukruger Spargelfest gefeiert. „Das wird eine runde Sache“, meint Bürgermeister Jochen Rehder mit Blick auf das Riesenprogramm, das 25 Vereine auf die Beine stellen wollen.



Im Rahmen der Aukruger 888-Jahr-Feier hatte 2016 das bislang letzte Spargelfest stattgefunden, bei dem Anna Marie Scheel zur Spargelkönigin gekrönt worden war. „Das ist das Zepter der Macht“, hatte der Landtagsabgeordnete Hauke Göttsch erklärt, als er Anna Marie I. mit den Insignien ihrer Herrschaft ausstattete. Seine Premiere feierte das Spargelfest im Jahre 2005. 2013 fiel die Großveranstaltung wegen einer Terminkollision mit den Kommunalwahlen ins Wasser, und auch in den vergangenen beiden Jahren gab es kein Spargelfest.

Feuerwehr-Fahrzeuge und Dithmarscher Eier-Kaffee

Das insgesamt zwölfte Aukruger Spargelfest wird nun am Sonntag, 2. Juni, von 10.30 bis 17 Uhr in Bünzen gefeiert. Die Schirmherrschaft übernimmt die Gemeinde Aukrug, die Organisation Aukrug-Marketing. Das Fest findet in der Straße „Zum Sportplatz“ zwischen den Spargelhöfen Holm und Looft-Böttiger statt. Der Verein für Handwerk, Handel und Gewerbe (VHHG) lädt zum Enten-Aulauf ein. 285 Plastik-Enten werden am kommenden Sonntag um 15 Uhr in der Bünzau zu Wasser gelassen. Siegerehrung ist um 15.30 Uhr. Renn-Lizenzen gibt es bei der Sparkasse oder bei der VR-Bank in Innien für zwei Euro. Die Aukruger Feuerwehr will beim Spargelfest ihren Fahrzeugpark präsentieren. Die Landfrauen bieten selbstgemachten Kuchen mit Dithmarscher Eier-Kaffee an. Außerdem veranstalten die Landfrauen ein Quiz und ein zusätzliches Gewinnspiel für Kinder. Um 16 Uhr wird der Landfrauen-Chor aus Nortorf erwartet.

Mit dabei sein wollen außerdem: der Imkerverein, der Hegering, der Feuerwehrmusikzug, der Naturschutzring Aukrug und dessen Unterverein für „Extensive Robustrinderhaltung im Naturpark Aukrug (ERNA), der Verein „Naturpark Aukrug“, der Verein „Segelflug Aukrug“, der Museumsverein, der Aukruger Bund, der Kulturförderverein, der Verein „Partnerschaft Aukrug-Sien“, die Volkshochschule und der VHS-Kochclub, die Grundschule und das Familienzentrum. Die Kirchengemeinde lädt bereits um 9.30 Uhr zu einem Gottesdienst in die Scheune des Spargelhofs Holm ein, und die politische Gemeinde steuert eine Hüpfburg zum Fest bei. „Neben Spargelgerichten in verschiedensten Variationen werden auch andere Speisen wie zum Beispiel Aukrooger Pannkoken oder Waffeln im Olen Hus und natürlich Kaffee und Kuchen angeboten“, kündigt Petra Dau von Aukrug-Marketing an.