Kreis Rendsburg-Eckernförde : Spargelbauern sind frustriert – und gehen neue Wege bei der Ernte

In Hohn konnten Spargelreihen zum Selberstechen gemietet werden. Die Aktion ist ein voller Erfolg.

Avatar_shz von Alexandra Bury/Hans-Jürgen Kühl/Johanna Suhr

16. April 2020, 15:14 Uhr

Padenstedt/Aukrug/Hohn | Die Coronakrise ist für viele Landwirte ein kräftiger Schlag ins Kontor. Viele Spargelbauern wissen nicht sicher, wie sie ihre Ernte einbringen können. Der Padenstedter Landwirt Andy Reimers, der neben anderen Feldfrüchten auf 20 Hektar Spargel bewirtschaftet, spricht aus, was vielen Bauern auf der Seele liegt: „Es ist eine Existenzfrage. Es geht nicht um Profitgier, sondern nur darum, ob wir durchkommen oder nicht.“

Kritik an der Bundesregierung

Viele Betriebe sind auf Erntehelfer, die meistens aus Osteuropa kommen, angewiesen. Um die Corona-Pandemie einzudämmen, hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am 25. März ein Einreiseverbot von ausländischen Saisonarbeitskräften verhängt. Das hatte sie am Freitag, 3. April, dann wieder gelockert und die Einreise von 40.000 Erntehelfern aus dem Ausland jeweils für April und Mai gestattet. Die Auflagen sind streng und sehen Einreisen nur per Flugzeug zu bestimmten deutschen Flughäfen vor, die Betriebe müssen die Arbeiter dort abholen, und bei der Unterbringung muss auf den Mindestabstand geachtet werden. Den Flug zahlen die Spargelbauern.

Hohe Kosten für die Landwirte

Für Reimers ist das Angebot der Bundesregierung keine Option, er sagt:„Es ist eine Frechheit! Wir melden uns nicht für das Programm. Man spielt mit den Sorgen der Landwirte. Die Auflagen kann kaum ein Betrieb leisten. Manche Flüge kosten 500 Euro pro Mann, nicht alle Flughäfen werden gleichermaßen häufig angesteuert, Hamburg zum Beispiel seltener. Ich müsste weit fahren, um die Arbeiter abzuholen. Gefordert ist zudem ein Ärztecheck nach der Ankunft, welche Praxis kann in dieser Zeit eine ganze Truppe untersuchen? Dann gibt es kaum noch Toilettenwagen zu mieten, und die Zulassungsbehörden lassen keine neuen Fahrzeuge mehr zu, die aber zum Beispiel für die Fahrten zum Markt gebraucht werden.“

Das ist eine deutlich höhere Kostenlage für große und kleine Betriebe. Thomas Hanf, Betreuer des Arbeitskreises Spargel der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

Ob die insgesamt 80.000 Erntehelfer für das Bundesgebiet ausreichen, konnte Thomas Hanf nicht sagen, vermutete aber für Schleswig-Holstein: „Es gibt sicher Betriebe, die Probleme haben werden, ihren Spargel vom Feld zu bekommen.“

„Die Dämme sind fertig, und die Folie ist drauf“, berichtet Gerd Looft-Böttiger, der in diesem Jahr voraussichtlich neue Wege bei der Ernte gehen wird. „Vielleicht versuchen wir es mal mit deutschen Arbeitskräften“, meint der Spargelbauer aus Aukrug-Bünzen.

Hans-Jürgen Kühl

Die polnischen Erntehelfer, die in den vergangenen Jahren auf den Feldern von Looft-Böttiger im Einsatz waren, sind noch nicht eingetroffen. „Ich gehe auch nicht davon aus, dass die Polen noch kommen“, sagt Looft-Böttiger. 20 Bewerbungen von einheimischen Erntehelfern sind bei ihm bereits eingegangen.

Spargel zum Selberstechen

Auch Landwirt Sönke Gosch steht die Spargelsaison in den Startlöchern. Bei ihm sieht die Lage allerdings etwas anders aus, denn der Landwirt biete t die Möglichkeit an, dass edle Stangengemüse selbst zu stechen. Nach den positiven Erfahrungen mit seinem Konzept, bei dem er einzelne Spargelreihen vermietet und die Mieter ihren Spargel täglich von Ende April bis zum 24. Juni selbst stechen, bereitete er in dieser Saison alle 60 Reihen vor.

Johanna Suhr

„Die Reihen waren schnell vergeben, es gibt sogar eine Warteliste“, berichtet Gosch. Die Spargelstecher können je nach Witterung bis zu drei Kilogramm Spargel täglich stechen, wobei Gosch in diesem Jahr eine eher mäßige Ernte aufgrund der trockenen Böden erwartet. Um zu wachsen benötigt das weiße Gold Temperaturen ab 12 Grad für einen Zeitraum von zwei Wochen, dann können die Hobby-Stecher loslegen.