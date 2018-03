Fest fällt aus : Spargel leidet unter der Kälte

Bauern hoffen auf Ernte am 1. Mai

von Hans-Jürgen Kühl

28. März 2018, 10:17 Uhr

Aukrug | Zu kalt, zu nass, zu wenig Sonne: Wann der erste Aukruger Spargel geerntet werden kann, steht noch völlig in den Sternen. Die Bünzer Spargelbauern hoffen, ihrer Kundschaft bis zum 1. Mai frisches königliches Gemüse aus mittelholsteinischem Anbau präsentieren zu können. Ein Aukruger Spargelfest ist wie schon im Vorjahr wieder nicht geplant.

Drei Grad Lufttemperatur, nasskalte Witterung, keine Sonne in Sicht: Das sind die wenig frühlingshaften Wetterbedingungen, unter denen auf den Spargelfeldern an der Bundesstraße 430 bei Aukrug-Bünzen die Vorbereitungen auf die neue Saison begonnen haben. „Der Klimawandel ist bei uns Bünzer Spargelbauern noch nicht angekommen“, meint Gerd Looft-Böttiger. „Wir warten auf Sonne, es ist einfach viel zu kalt“, sagt Johann Holm, „der Spargel braucht mindestens elf Grad Bodentemperatur.“ „Am Wochenende soll es wieder schneien“, ergänzt Looft-Böttiger.

Johann Holm und sein Sohn Hauke sind dabei, Folienbahnen über die frisch aufgeschichteten Spargeldämme zu ziehen. Die Dämme, die dafür sorgen sollen, dass der Spargel sich zu einer akzeptablen Länge entwickeln kann, habe man tags zuvor errichtet, teilt Johann Holm mit. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr wurden die Spargeldämme am 10. März aufgeschichtet. Die Landwirte sind also zweieinhalb Wochen im Verzug. Besser wäre es sogar, wenn sie mit den Saisonvorbereitungen noch ein bisschen warten würden. „Im Idealfall sollte der Damm schön trocken und luftig sein, denn dann erwärmt er sich bei Sonnenschein viel schneller und der temperaturempfindliche Spargel kann so richtig sprießen“, erläutert Looft-Böttiger. In einem nasskalten Damm wird der Spargel nicht wie gewünscht sprießen.

2017 wurde der erste Aukruger Spargel am 14. April gestochen. Ein Termin, der in diesem Jahr wohl kaum einzuhalten ist. Angesichts der aktuellen Wettervorhersage, die für Ostern mit Neuschnee rechnet, sei es unmöglich, irgendwelche Prognosen zum Start der Spargelsaison zu geben, betont Looft-Böttiger. Johann Holm hat eine persönliche Bauernregel für den Saisonstart, mit der er fast immer richtig liegt: „1. Mai plus/minus eine Woche.“ „Wir gehen davon aus, dass es auch in diesem Jahr zum 1. Mai frischen Spargel geben wird“, sagt Johann Holm. „Erfahrungsgemäß sind die Leute auch erst ab dem 1. Mai so richtig in Stimmung für Spargel“, weiß Looft-Böttiger.

Zu Ostern müssen die Fans des königlichen Gemüses also noch ohne frischen Aukruger Spargel auskommen – und auf ein Spargelfest können sie sich auch wieder nicht freuen. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es in diesem Jahr ein Spargelfest geben wird“, meint Johann Holm und klagt über „den zu hohen Aufwand“ und „zu viele Auflagen“. „Wir Spargelbauern haben ja in der Erntezeit so viel zu tun, dass es fast nicht zu schaffen ist, ein Fest dieser Größenordnung zu organisieren“, bemerkt Looft-Böttiger. Elf Mal haben es die Spargelbauern schon geschafft, das beliebte Bünzer Spargelfest zu organisieren. „Ob es in Zukunft wieder Spargelfeste geben wird, hängt davon ab, in welchem Maße uns die Gemeinde Aukrug unterstützen wird“, sagt Looft-Böttiger.