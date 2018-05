Kommunalwahl 2018 : Spannung vor dem Wahlabend

Sechs Parteien wollen in die Rendsburger Ratsversammlung. Kommt es zum Machtwechsel in Schacht-Audorf?

Rendsburg | 48.802 Menschen in Rendsburg und den fünf Nachbarorten können am Sonntag bei der Kommunalwahl ihre Stimmen abgeben. Jeder darf bei der Gemeindewahl ein Kreuz hinter dem Namen eines Direktkandidaten machen. Pro Wahlkreis gewinnt der Kandidat mit den meisten Stimmen einen Sitz im Gemeindeparlament. Die anderen Mandate werden im Verhältnis zu den Stimmen verteilt, die die Parteien und Wählergruppen in ihren jeweiligen Kommunen insgesamt erhalten haben.

Rendsburg

Bürgermeister Pierre Gilgenast (SPD) berichtet, dass viele Bürger ihn vor der Wahl auf lokalpolitische Themen wie die Fahrradstation am Bahnhof und das Seniorenheim „Neue Heimat“ ansprachen. Eine Wechselstimmung hinsichtlich der Mehrheiten stellte er nicht fest. „Ich wünsche mir eine Ratsversammlung, die gut und vertrauensvoll zusammenarbeitet.“ Gilgenast hofft auf eine hohe Beteiligung. Die große Nachfrage bei der Briefwahl sei ein gutes Zeichen in diese Richtung. Sein Appell: „Gehen Sie zur Wahl. Nutzen Sie die Chance. Demokratie lebt vom Mitmachen.“

Büdelsdorf

Erstmals tritt in Büdelsdorf die FDP zur Kommunalwahl an. Bürgermeister Rainer Hinrichs (parteilos) ist gespannt, ob sie Sitze in der Stadtvertretung erhält und wie sich dadurch die Mehrheiten verändern. Offen ist für ihn die Frage: „Wer wird stärkste Fraktion?“ Zurzeit hält die SPD diese Position. Hinrichs betont: Als Wahlleiter sei er selbst zur Neutralität verpflichtet. Eine Einschätzung zum Wahlausgang will er daher nicht geben.

Fockbek

Die SPD hat in Fockbek seit der Kommunalwahl 2013 die absolute Mehrheit. „Das ist eine Seltenheit und schwierig zu erreichen“, sagt Bürgermeister Holger Diehr (CDU). Er rechnet für die Zukunft mit einem ausgeglichenen Verhältnis. „Da spielen Landes- und Bundespolitik mit rein.“

Als hauptamtliche Bürgermeister können Gilgenast, Hinrichs und Diehr durch die Kommunalwahl ihre Posten nicht verlieren. Anders sieht es in Schacht-Audorf, Wester- und Osterrönfeld aus. Die Gemeindevertretungen werden nach der Wahl in ihren konstituierenden Sitzungen die ehrenamtlichen Dorfoberhäupter bestimmen. Entsprechend parteiisch gehen die amtierenden Bürgermeister in die Wahl.

Westerrönfeld

Die CDU ist seit 17 Jahren die größte Fraktion in der Gemeindevertretung. Sie hat acht von 17 Sitzen.

Osterrönfeld

Die Osterrönfelder Wählergemeinschaft (OWG) hat sich seit ihrer Gründung vor 15 Jahren als größte Fraktion behauptet. Sie stellt zehn von 23 Mandatsträgern. Mit fünf politischen Gruppierungen gibt es eine große Vielfalt.

Schacht-Audorf

Die SPD ist in Schacht-Audorf seit 1966 stärkste Fraktion. Zurzeit hat sie neun von 17 Sitzen. Die CDU rechnet sich für Sonntag Chancen auf einen Machtwechsel aus.

Wann kommen die Ergebnisse? Die Ergebnisse aus den 16 Rendsburger Wahlkreisen werden am Sonntag, 6. Mai, im Neuen Rathaus präsentiert. Weil die Kreis- vor der Gemeindewahl ausgezählt wird, sind die ersten Zahlen zur Rendsburger Stadtvertretung erst gegen 19 Uhr zu erwarten. Gemeindewahlleiterin Andrea Loose wird auch die Stimmverhältnisse der drei städtischen Wahlkreise für den Kreistag veröffentlichen. Vergleichszahlen vom Urnengang 2013 werden gezeigt. Das Rathaus wird ab 18 Uhr geöffnet.