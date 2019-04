Sozialverband auf Tour

von her

02. April 2019, 17:59 Uhr

Der Sozialverband Hohenwestedt unternimmt am Dienstag, 14. Mai, eine Tagesfahrt zur Flusslandschaft Eider-Treene-Sorge. Busabfahrt ist um 9.45 Uhr am Bahnhof und um 10 Uhr an der Sparkasse in der Lindenstraße. Der Reisepreis beträgt für Mitglieder 44 Euro und für Gäste 49 Euro. Die Anmeldung erfolgt durch Vorkasse. Der jeweilige Betrag soll bis spätestens Sonntag, 14. April auf das Konto IBAN DE 72 2105 0170 0000 0052 66 bei der Förde-Sparkasse überwiesen werden.