Laufen : Soweit die Füße tragen...

Beim Sechs-Stunden-Lauf in Bokel schafft Sieger Torben Krusewehr vom SC Bad Oldesloe 71,8 Kilometer.

von shz.de

13. November 2018, 14:37 Uhr

Der Kampf gegen den inneren Schweinehund stand in Bokel im Mittelpunkt. Zum mittlerweile achten Mal hatte die Ausdauer- und Leichtathletik-Gruppe (ALG) des VfL Bokel zum Sechs-Stunden-Lauf eingeladen. Mehr als 60 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Schleswig-Holstein nahmen die Herausforderung an.

Ziel war es, den 2050 Meter langen Rundkurs so oft wie möglich zu durchlaufen. Dabei musste die letzte Runde aber innerhalb der sechs Stunden angefangen werden. Mit 35 Runden und damit 71,8 gelaufenen Kilometern sicherte sich Torben Krusewehr vom SC Bad Oldesloe in 6:05,04 Stunden mit deutlichem Abstand den Sieg. Auf den zweiten Platz kam René Oemus vom VfL Loose mit 32 Runden und 65,6 Kilometern in 6:05,57 Stunden. Bronze erlief Steffen Rieder mit 31 Runden und 63,6 Kilometern in 6:05:10 Stunden.

Die Beste bei den Damen und Vierte in der Gesamtwertung wurde Sabine Andres mit ebenfalls 31 Runden in 6:07,48 Stunden. Die Athletin des Borener SV hatte bereits im Vorjahr das Feld der weiblichen Läufer erfolgreich angeführt. Den zweiten Rang belegte Adeline Oemus (VfL Loose) mit 27 Runden und 55,4 Kilometern in 6:05,57 Stunden vor der Kielerin Wiebke Müller mit 25 Runden und 51,3 Kilometern in 6:13,02 Stunden. Ein perfektes Beispiel dafür, dass Laufen jung hält, lieferte erneut Elke Thomsen. Die 70-jährige Athletin von Spiridon Schleswig hatte erst mit 51 Jahren den Laufsport für sich entdeckt. „Ich konnte im letzen Jahr sogar noch eine Leistungssteigerung verzeichnen“, verrät die Läuferin. Und die hat angehalten. So ist sie in diesem Jahr nicht nur Landesmeisterin der Altersklasse W70 im Halbmarathon geworden, sondern hält gleich vier Landesrekorde über 1500, 3000, 5000 und 10 000 Meter. „Solange es mir Spaß bringt, die Füße mitmachen und ich nicht vor dem Besen-Fahrrad als Letzte laufe, mache ich auch weiter“, betont Thomsen, die in Schleswig sogar einen Lauftreff leitet.

Und obwohl sie nicht die volle Zeit in Anspruch nahm, sondern bereits nach 5:04,41 Stunden den Ultramarathon beendete, hatte sie beachtliche 22 Runden mit insgesamt 45,1 Kilometern auf dem Zähler. Das reichte bei der Damenwertung nicht nur für einen sechsten Platz, sondern gleichzeitig für Rang 30 in der Gesamtwertung. Dass sie damit auch Siegerin in ihrer Altersklasse wurde, versteht sich dabei ja eigentlich von selbst.