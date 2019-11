Fussball-Verbandsliga Nord : Souveräne Siege für TuS Rotenhof und Büdelsdorfer TSV

TSV Vineta Audorf muss mit 1:2 auf eigenem Platz gegen Blau-Weiß Löwenstedt einen Rückschlag hinnehmen.

17. November 2019, 14:27 Uhr

Rendsburg | Das Spitzenduo der Fußball-Verbandsliga Nord gab sich am 17. Spieltag keine Blöße. Klassenprimus TuS Rotenhof (4:0 gegen SV Dörpum) siegte ebenso souverän wie der Tabellenzweite Büdelsdorfer TSV (3:0 gegen Rot-Weiß Niebüll). Einen Rückschlag erlebte der zuvor drei Mal in Folge ungeschlagene TSV Vineta Audorf, der daheim dem SV Blau-Weiß Löwenstedt mit 1:2 unterlag. Die Partie von Schlusslicht FC Fockbek gegen Slesvig IF wurde wegen widriger Platzverhältnisse abgesagt.

Büdelsdorfer TSV – TSV Rot-Weiss Niebüll 3:0 (0:0)

Der BTSV scheint Platz 2 bis zur Winterpause nicht mehr hergeben zu wollen. Die Truppe von Trainer Frank Weschke hat nach dem sechsten Sieg in Folge bereits sieben Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz. Schon vor Spielbeginn überraschten die BTSV-Verantwortlichen ihre Anhänger mit einer feinen Geste, denn die Zuschauer durften sich aufgrund der überaus ungemütlichen Witterungsbedingungen über freien Eintritt freuen. „Wir wollten uns für die Unterstützung bei diesem Sauwetter einfach mal bedanken“, sagte Weschke. Seine Mannschaft versäumte es auf Kunstrasen zunächst allerdings, für Erwärmendes zu sorgen, denn weder Adam Mubarak (8.) noch Tim Schönyan (20.) oder Justus Jeß (43.) gelang es bei ihren klaren Chancen, das Spielgerät im Kasten der Gäste unterzubringen. Erst mit der Hereinnahme von Niklas Knutzen in Durchgang 2 münzte man die

Überlegenheit auch in Zählbares um. Das 1:0 nach sehenswerter Vorarbeit von Philipp Orlowski und das 2:0 nach Pass von Kim Reiser ebnete den Weg. Mubarak krönte seine ganz starke Vorstellung mit dem 3:0 aus unmöglichem Winkel. „Ich glaube, nur er hat sofort realisiert, dass der Ball drin war“, schmunzelte Weschke über den kuriosen Schlusspunkt unter diese insgesamt sehr einseitige Begegnung.



Büdelsdorfer TSV: Schlotfeldt – Orlowski, Jeß (46. Knutzen), Schröder, Müller - Milanovic, Siekmann, Roller, Arndt (64. Stanojevic), Schönyan (55. Reiser) – Mubarak

Schiedsrichter: Topaloglu (Inter Türkspor Kiel). – Zuschauer: 80.

Tore: 1:0 Knutzen (60.), 2:0 Knutzen (63.), 3:0 Mubarak (82.).

TuS Rotenhof – SV Dörpum 4:0 (2:0)

Die Weiß-Blauen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und übernahmen von Beginn an das Kommando. „Dörpum stand sehr tief gestaffelt mit zwei Viererketten“, erkannte TuS-Coach „Hermi“ Lausen schnell. Und so versuchte seine Elf es mit Schüssen aus der Distanz, die sich bei anhaltendem Regen in der 25. Minute als geeignetes Mittel herausstellten, als Dörpums Torwart Stefan Hansen ein haltbarer Ball von Felix Knuth durch die Hände rutschte. Die glückliche Führung baute Rune Hardt mit dem Halbzeitpfiff per Strafstoß zum 2:0 aus (45.+1). Direkt nach der Pause legte der Tabellenprimus nach, als Moritz Gersteuer allen enteilte und Hansen überwand (46.). Nach zwei Aluminiumtreffern und einigen weiteren Chancen auf beiden Seiten setzte Gersteuer mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt (80.). „Wir hatten immer mal für ein bis zwei Minuten einen Hänger drin, aber insgesamt gesehen sind wir, denke ich, souverän aufgetreten“, resümierte Lausen zufrieden.



TuS Rotenhof: Bienwald – Rathmann, Hansen, Pioch, L. Traulsen – Hardt (75. Labinsky), Schmid, Knuth (87. Zirke), Henke, K. Traulsen, Gersteuer (80. Ohm).

Schiedsrichter: Kurras (TSV Reher).

Zuschauer: 80.

Tore: 1:0 Knuth (25.), 2:0 Hardt (45.+1, FE), 3:0 Gersteuer (46.), 4:0 Gersteuer (80.).



TSV Vineta Audorf – SV Blau-Weiß Löwenstedt 1:2 (1:1)

„Dieses Spiel war der perfekte Spiegel unserer bisherigen Saison“, zeigte sich Audorfs Trainer Norman Bock enttäuscht nach der Niederlage. Sein Team spielte Löwenstedt teilweise an die Wand, vergaß dabei aber das Toreschießen. Bock: „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, da sie tollen Fußball gespielt haben, obwohl wir so ein Verletzungspech haben.“ Tim Kluck (Leistenbruch) und Sebastian Brütt (Haarriss im Fuß) spielten trotz ihrer Blessuren und holten eine hochkarätige Chance nach der anderen heraus. „So ein Spielverlauf frustet natürlich, und wenn dann bei so einem seifigen Platz der Ball einmal durchrutscht und der Gegner aus gefühlt zwei Chancen zwei Tore macht, tut das unglaublich weh“, sagte der Coach.

TSV Vineta Audorf: Schmidt – Brütt, Gorn, Störmer, Franciosi – Hansen, Ayendi, Karpowitz, Stroeh (66. Schneider) – Kluck, Scheer (81. Reimers).

Schiedsrichter: Borkowski (TSV Lensahn). – Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Scheer (25.), 1:1 Hansen (30.), 1:2 Peters (62.).