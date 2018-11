von Helma Piper

22. November 2018, 15:18 Uhr

Unter dem Motto „Soundtrack meines Lebens“ steht ein Konzert in der Kirche in Aukrug-Innien am heutigen Freitag um 19 Uhr. Bei diesem „unterhaltsamen Abend rund um Musik, Leben und Werte“ ist die Präsidentin des Oberlandesgerichts Schleswig und gebürtige Aukrugerin Uta Fölster mit dabei. Sie stellt Lieder vor, die ihr wichtig sind. Diese Lieder und Melodien werden live von Sven Zimmermann und Band präsentiert. Inhaltliche Impulse zu den Musikstücken runden den Abend ab. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Kirchengemeinde Aukrug, der evangelischen Akademie der Nordkirche und dem Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde statt. Die Moderation übernimmt Joachim Kretschmar. Der Eintritt ist frei.