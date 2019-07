Rendsburg : Sommerliches Reisefieber

Umfrage in der Innenstadt: Attraktive Reiseziele liegen nicht immer in der Ferne.

von Redaktion Rendsburg

17. Juli 2019, 19:49 Uhr

Sechs Wochen Sommerferien – zu keiner anderen Zeit im Jahr machen sich in und um Rendsburg so viele Menschen auf den Weg in den Urlaub. Doch wer die Wahl hat, hat auch die Qual. Wohin soll es gehen? Das hat die Landeszeitung Menschen in der Rendsburger Innenstadt gefragt.

Dass schöne Urlaubsorte nicht immer weit entfernt liegen müssen, weiß Jennifer Dieterle aus Embühren. „Dieses Jahr wollten wir nicht so weit weg, deshalb haben wir uns für eine Woche auf Rügen entschieden.“

Ilse Weiß aus Fockbek weiß, dass auch Ziele in Süddeutschland ihren Reiz haben. Sie verrät: „Mein Mann und ich wollen Heidelberg sehen.“ Die Entscheidung, die immerhin mehr als 650 Kilometer lange Strecke mit dem Fahrrad zu bewältigen, ist ihr leicht gefallen. Das Ehepaar plant, etwa zehn Tage unterwegs zu sein.

Thomas Bier fliegt gemeinsam mit seiner Frau und Tochter für drei Wochen nach Thailand. Die Ziele sind vor allem Krabi und Ko Lanta. Thomas Bier: „Ich habe in Thailand geheiratet. Seit 25 Jahren fliege ich nach Südostasien und habe auch meine Frau mit meiner Begeisterung angesteckt.“

Seit ihrer Kindheit fliegt Leevken Thede mindestens einmal im Jahr nach Mallorca. Doch für diesen Sommer hat sie sich ein neues Ziel ausgesucht. Sie erklärt: „Dieses Jahr fliege ich für sechs Monate nach Australien.“ Die lange Reise nimmt die Studentin aus Breiholz für ihr Auslandssemester auf sich. Auch nach Rendsburg kommen Urlauber. Hannah Ziegler und ihre Familie aus Weimar wollten auf dem Weg nach Dänemark ihrer Heimatstadt einen Besuch abstatten. „Für dieses Ziel haben wir uns aufgrund der Natur, aber auch der Möglichkeit von Indoor-Aktivitäten bei schlechtem Wetter entschieden.“

Fridrich Fasse wollte Zeit mit seiner Frau Annegret verbringen. Deshalb sind sie mit dem Wohnmobil in den vergangenen drei Wochen von ihrer Heimat Lemburg durch Dänemark, Schweden und Südnorwegen gefahren. Fridrich Fasse: „Der Hauptgrund für die Wahl unseres Zieles waren die Landschaft und Natur dieser Länder.“