von Helma Piper

24. Juni 2019, 18:17 Uhr

Sehestedt | Der Verein „Musica Holtsee“ unter der Leitung von Larissa Pracht lädt zum Sommerkonzert am Sonntag, 30. Juni, um 18 Uhr, in die Peter und Paul Kirche zu Sehestedt ein. In diesem Jahr wird zum ersten Mal das Konzert mit dem gemischten Chor Liedertafel Concordia Langwedel unter der Leitung von Angelika Alwast bestritten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.