So wurde der Kanal gebaut

CDU in Osterrönfeld lädt zu einem öffentlichen Historiker-Vortrag ein

von Frank Höfer

12. April 2018, 12:10 Uhr

Zu einem öffentlichen Vortrag über „Planung und Bau des Nord-Ostsee-Kanals“ lädt die CDU in Osterrönfeld ein. Die Zeitreise findet am morgigen Sonnabend, 14. April, im „Schützenheim“ in Westerrönfeld statt. Willkommen sind alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, also auch Nicht-Mitglieder der CDU. Den Vortrag hält der Kieler Historiker Uwe Steinhoff. Beginn der Veranstaltung ist um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen sowie einer kurzen Vorstellung der CDU-Kandidaten für die Kommunalwahl. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter Tel. 04331/884 77 wird gebeten. Das Foto zeigt die ersten zehn Listenkandidaten, die auf der Mitgliederversammlung der Christdemokraten gewählt wurden. In der Reihenfolge der Listenplätze sind dies: Hans-Georg Volquardts, Britta Röschmann, Dieter Lütje, Karl-Heinz Blazej, Dr. Sandra Gohse-Reimann, Harald Schneider, Malte Fürst, Reinhard Buse, Melanie Volquardts und Peter Gottmann.