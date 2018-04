In vielen Flüssen ausgestorben : So retten Angler in SH Lachs und Meerforelle

Angler betätigen sich als Naturschützer und versuchen, durch Nachzucht ihre Rückkehr zu unterstützen.

von Wolfgang Runge, dpa

04. April 2018, 08:11 Uhr

Aukrug | Vorsichtig und konzentriert schöpft Fischmeister Hartwig Hahn kleine Lachsbabys aus einem Aquarium. Rund drei Zentimeter lang und ungefähr drei Monate alt sind die Fische, ihr Dottersack ist fast aufgebraucht. „Das ist der richtige Zeitpunkt, sie auszusetzen“, sagt er. „In diesem Alter fangen sie an, sich einen Unterstand im Gewässer zu suchen – zum Beispiel den Strömungsschatten eines Steins, um sich dann Nahrung zu suchen“. Gemeinsam mit Dutzenden Freiwilligen der Arbeitsgemeinschaft Stör-Bramau will der 71-Jährige Lachs und Meerforelle zurück in die Bäche Schleswig-Holsteins bringen.

Die beiden Arten waren bis zum 19. Jahrhundert ein wichtiger Teil der ursprünglichen Fischfauna in den Flüssen des nördlichsten Bundeslandes. „Forellen gehören typischerweise zu Schleswig-Holstein dazu und sind in einem Großteil der Küsten- und Fließgewässer des Landes zu finden“, erklärt Fischereiminister Robert Habeck (Grüne).

Gewässerverunreinigung und Überfischung

Doch zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten die Menschen Dämme und andere Querbauten in die Flüsse gebaut. Damit versperrten sie den Fischen den Weg zu ihren angestammten Laichgebieten. Zusätzlich sorgten Gewässerverunreinigung und die Überfischung der Laichbestände dafür, dass Lachs und Meerforelle in Deutschland fast vollständig ausstarben. Inzwischen hat sich der Bestand deutlich erholt.

Umweltbundesamt: Deutsche Gewässer in schlechtem Zustand

Trotzdem warnen Experten. „Die natürliche Vermehrung von Lachs und Meerforellen ist auf einem sehr geringen Level“, sagt Biologe Mattias Hempel. „Weil die Gewässer nicht mehr natürlich sind.“ So gebe es in Bächen, die nicht renaturiert wurden, kaum noch Bereiche mit Kies.

Foto: Wolfgang Runge/dpa

Lachs und Meerforelle brauchen jedoch ein Kiesbett zum Ablaichen. „Dort graben sie ihre Eier richtig ein“, berichtet Hempel. In feinem Sand jedoch sei der Sauerstoffgehalt zu gering für die Entwicklung der Eier. „Auch wenn sich der Zustand der Gewässer durch Renaturierungsmaßnahmen verbessert hat, ist es immer noch nötig, den Bestand durch Nachzucht zu unterstützen“, erklärt Fischmeister Hahn.

Drei Monate lang im Bruthaus in Aukrug

Eine zeitintensive Aufgabe, die viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit verschlingt. Um an die Fischeier und den Samen zu kommen, müssen Hahn und seine Mitstreiter zunächst im Oktober die Elterntiere fangen. Den laich-„reifen“ Weibchen streifen sie vorsichtig die Eier ab und geben von einem Männchen etwas Samen dazu.

Drei Monate lang müssen die befruchteten Eier dann im Bruthaus in Aukrug in speziellen Brutrinnen liegen und regelmäßig auf Krankheiten beziehungsweise Pilzbefall kontrolliert werden, bevor sie im Frühjahr alt genug sind, um ausgesetzt zu werden. In einem auf drei Jahre angelegten vom Land geförderten Forschungsprojekt untersucht Biologe Hempel, wie sich der arbeitsintensive Part im Bruthaus mit anderer Technik vereinfachen lässt.

Wichtiger Beitrag zum Erhalt der Arten

Dafür setzt er seit 2015 die befruchteten Eier zu je fünf Stück in kleine Kammern so genannter Scotty-Brutboxen. Diese werden am Grund des Baches quer zur Strömung verankert. „Wenn der Fischnachwuchs seinen Dottersack aufgezehrt hat, kann er die Brutbox selbstständig durch eine Öffnung verlassen“, erklärt Hempel.

Deutliche Vorteile dieser Ausbrütung direkt in dem Gewässer, in das der Fisch später zum Laichen zurückkehren soll, sei der optimale Schlupfzeitpunkt und die Prägung auf das jeweilige Gewässer. „Auch das aufwendige Aussetzen von vielen tausenden Fischen pro Jahr entfällt.“ „Jetzt müssen sie nur noch lernen, aktiv zu schwimmen und sich von dem zu ernähren, was sie fangen können“, ergänzt Biologe Rüdiger Neukamm vom Landessportfischerverband.

Das Brutboxen-Projekt leistet nach Ansicht von Minister Habeck einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Art: „Nur durch solche Projekte besteht die Chance, dass die Fischbestände im Land langfristig gesichert werden können.“