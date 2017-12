Mangelnde Sauberkeit : So empfängt der Bahnhof die Gäste zu Weihnachten

vergrößern 1 von 2 1 von 2

erstellt am 22.Dez.2017 | 13:38 Uhr

Zu Weihnachten putzt jeder sein Haus oder seine Wohnung heraus. Nur der Rendsburger Bahnhof sieht wie ein Dreckloch aus. Wer für die Feiertage aus der großen weiten Welt mit dem Zug nach Rendsburg kommt, erschrickt wahrscheinlich schon auf dem Bahnsteig: Die Mülleimer quellen über. Zerknüllte Brötchentüten fliegen umher. In der Unterführung steht das Wasser.

Wiltrud Endriß von der Bahnhofsmission berichtet: „Der Gipfel war, als Popcorn verstreut wurde.“ Tagelang habe es auf den Fliesen geklebt. Auch vorher habe der Bahnhof schlimm ausgesehen. Seit Tagen rufen die 69-Jährige und ihre Kolleginnen regelmäßig bei der „3-S-Zentrale“ („Sicherheit, Service, Sauberkeit“) der Deutschen Bahn in Kiel an und bitten um eine Reinigung – bisher ohne Erfolg. Eine Anfrage der Landeszeitung zur Sauberkeit der Anlage ließ die Bahn gestern unbeantwortet.

Putzen ließe sich der Bahnhof schnell. Auf die Sanierung müssen die Fahrgäste aber noch mindestens bis 2019 warten. Zwar versprach bis vor Kurzem ein großes Schild an einer Wand der Unterführung: „In Rendsburg kommen wir jetzt in die Gänge! Sanierung Personenunterführung, der Gleisbrücken, Brückenauflagen und Tunnelwände bis Ende 2017“. Doch das Schild ist verschwunden. An der Decke und den meisten Wänden hängt trotzdem nicht mehr als eine provisorische Verkleidung.

Auf Anfrage der Landeszeitung räumte Bahn Egbert Meyer-Lovis ein: „Trotz der Sanierungsarbeiten mit den Abdichtungsversuchen von unten läuft Wasser aus dem Gleisbereich ins Bauwerk.“ Eine Abdichtung von oben wäre möglich, aber dazu müssten einige Gleise ausgebaut werden. „Dies wäre jedoch aufgrund der sehr starken Streckenfrequentierung nur mit einem großen Aufwand und nicht vor 2019 realisierbar.“ Die Deutsche Bahn forsche zurzeit nach einem Spezialverfahren zur nachhaltigen Abdichtung der undichten Stellen vom Tunnel aus. „Über das Konzept, Zeitschiene oder Kosten können wir derzeit keine Angaben machen.“

Auch die seit langem geplante „Bike & Ride“-Station am Bahnhof samt öffentlicher Toilette lässt auf sich warten. Wie berichtet, scheiterte eine erste Ausschreibung am Preis. Zu wenig Baufirmen hatten sich beworben. Die zweite Ausschreibung stockt ebenfalls. Als Grund führt Marco Neumann, Geschäftsführer der AktivRegion Eider- und Kanalregion Rendsburg, eine baufachliche Prüfung durch die Gebäudemanagementgesellschaft des Landes (GMSH) an. Sie kam zu dem Ergebnis, dass das Dach der Fahrradstation größer als geplant ausfallen muss, damit bei Regen auch die äußerste Reihe an Drahteseln trocken bleibt. Ein Architekt veränderte daher die Dachkonstruktion. In der Folge erhöhen sich die Kosten. Deshalb muss die Stadt eine 75-Prozent-Förderung durch den Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein für das Dach, die Fahrradboxen und das WC neu beantragen. Erst bei einer Zusage kann die zweite Ausschreibung starten.

Das Projekt wurde ursprünglich mit 455 000 Euro veranschlagt. Der tatsächlichen Preis ergibt sich aus der Ausschreibung. Die AktivRegion sagte 111 000 Euro für den Bau von Büroräumen und einer Werkstatt zu, die vom Verein Brücke Rendsburg-Eckernförde betrieben werden sollen. Bei der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg wurden 137 000 Euro beantragt. Den Rest der Kosten trägt die Stadt Rendsburg.