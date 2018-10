30 Jahre Jüdisches Museum Rendsburg : So bleibt Erinnerung lebendig

Studenten wünschen mehr Bezüge zur Gegenwart. Am 9. Oktober ist eine hochkarätig besetzte Gesprächsrunde geplant.

von lz

03. Oktober 2018, 16:44 Uhr

Das Jüdische Museum begeht in diesem Jahr sein 30. Jubiläum. Aus diesem Anlass wird von Juni bis Dezember eine Ausstellung gezeigt, bei der die Mitwirkung der Besucher erwünscht ist. Die Schau findet zusätzlich zu den Dauerausstellungen zur Geschichte, Religion, Identität und Kunst von Verfolgten des NS-Regimes statt. Monatlich kommen verschiedene Mitmach-Stationen dazu, die zu einem Dialog und zur Mitgestaltung des Museums einladen.

Im ehemaligen Betsaal des Jüdischen Museums nahmen jetzt Studenten der Kieler Christian-Albrechts-Universität am Seminar „Erinnerungskultur vor Ort“ teil. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie die Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus’ noch heute unseren Alltag prägt. So beschäftigten sich die Studenten der Regionalgeschichte intensiv mit der deutschen Erinnerungskultur. Sie analysierten, wie die Geschichte der Juden in Schleswig-Holstein im Museum präsentiert wird und was in der Dauerausstellung möglicherweise fehlt. „In den Diskussionen wird deutlich, dass in der sehr gut aufgearbeiteten Dauerausstellung Bezüge zur Gegenwart fehlen“, fasst die wissenschaftliche Mitarbeiterin Karen Bruhn die Gespräche mit den Studenten zusammen. „Es ist sehr wichtig, dass wir vermitteln, wieso die Themen unseres Hauses gerade heute von großer Relevanz sind“, ergänzt Claudia Kuhn, die das Seminar von Seiten des Museums betreut.

Einige Studierende wollen jüngeren Museumsbesuchern die Ursache von Vorurteilen gegen Juden und die Bedeutung der sozialen Medien aufzeigen. Andere waren der Meinung, dass Informationen zu Ausstellungsstücken fehlten. So entstanden Tonaufnahmen mit Dr. Frauke Dettmer. Eine dritte Gruppe befand: „Heutiges jüdisches Leben sollte im Museum sichtbarer sein.“ Das Resultat: Ein Film-Interview mit dem Vorsteher einer jüdischen Gemeinde, der aus seinem Alltag und dem Gemeindeleben berichtet. Alle Ergebnisse und Produkte des studentischen Seminars sind aktuell im Jüdischen Museum zu sehen und zu hören.

Am Dienstag, 9. Oktober, 19 Uhr, nimmt das Jubiläumsjahr des Jüdischen Museums dann weiter an Fahrt auf – mit einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion. Ilja Cinciper vom Verband jüdischer Studierender Nord, Léontine Meijer-van Mensch vom Jüdischen Museum Berlin, Historikerin und Ausstellungsmacherin Dr. Katrin Pieper (Die Exponauten, Berlin) sowie Historiker Prof. Dr. Karl Heinrich Pohl (CAU Kiel) diskutieren über die Frage „Wozu ein Jüdisches Museum heute?“.

Welche Aufgaben und Funktionen haben Jüdische Museen vor dem Hintergrund von steigendem Antisemitismus? Diese und weitere Fragen stehen im Fokus der Podiumsdiskussion, die von Dr. Harald Schmid (Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinischer Gedenkstätten) moderiert wird. Anmeldung bis 8. Oktober per E-Mail an info@jmrd.de, Tel. 440430. Der Eintritt ist frei.