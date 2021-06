Goden Morgen, Rendsborg! : Sniggen un Kranzbinnen pass nich so richtig goot tosamen

De Viecher sitt ümmer achter un ok an den Spindelstruuk vor dat Huus. Dat se de nich loslaat, wenn de lütten Twiege afkneepen ward, kann een sik eegentlich denken.

Rendsburg | Een Richtfest stunn an. Also muss een Kranz her. Unsre Rendsborgerin harr aver blots Rasen in ehrn Gorrn un een poor Rhododendren – ton Kranzbinnen nich ganz dat richtige. Se froogs rum un harr Glück. Een Fründin hett den ganzen Gorrn full mit Spindelstrüker, in witt-grön, in geel-grön un ok ganz in grön. Astrein, dorut kann een doch een wunnerboren Kr...

