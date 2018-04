Deutsch-dänisches Tafelfest : Smørrebrød, Schnacks und Schampus auf dem Paradeplatz

Zum deutsch-dänischen Tafelfest Ende Mai wartet Rendsburg mit Kulinarik, Kunst, Kultur und Kinderprogramm auf.

von Jan-Hendrik Frank

10. April 2018, 10:14 Uhr

Rendsburg | Schleswig-Holsteiner und Dänen haben mindestens eines gemeinsam: „Sie sitzen unheimlich gern an langen Tafeln und schnacken“, sagt Anke Samson, Geschäftsführerin des Vereins RD-Marketing. Ende Mai können Schleswig-Holsteiner, Dänen und Menschen aus aller Welt ein ganzes Wochenende lang in Rendsburg tafeln und schnacken. Samson lädt für Freitag, 25. Mai, bis Sonntag 27. Mai, zum ersten deutsch-dänischen Tafelfest ein.

Welcher Ort würde sich dafür besser eignen als der Paradeplatz in Neuwerk? „Die gesamte deutsch-dänische Geschichte ist auf dem Paradeplatz sicht- und erlebbar.“ Die Eider stellte vom 11. Jahrhundert bis in die napoleonische Zeit die südliche Grenze des Königreichs Dänemark dar. 1690 bis 1695 ließ der dänische König Neuwerk als Festung ausbauen. Aus der Zeit stammen Gebäude wie die Christkirche und das Hohe Arsenal. Die Straßen oberhalb des Paradeplatzes wurden nach der Sitzordnung der dänischen Königstafel benannt.

Vor dieser historischen Kulisse soll es beim Tafelfest fürstlich zugehen: An dem Hauptweg über den Platz sollen unter Pagodenzelten Tische und Stühle stehen. Gastronomen werden an Ständen dänische und schleswig-holsteinische Spezialitäten verkaufen. Auf einer Bühne wird Musik gemacht, von Klassik bis Rock. Kunsthandwerker und Künstler verteilen sich über den Platz und bieten ihre Erzeugnisse an. Im Mittelpunkt sollen Tafelfreuden, Tafelmusik und Tafelgespräche stehen.

Bildungsministerin Karin Prien will das Fest am Freitag um 16 Uhr eröffnen. Abends sorgt ein DJ für Stimmung. Am Sonnabend wird das „Kulturnetz Region Rendsburg“ die Innenstadt beleben. Ab 12 Uhr richtet es auf dem Paradeplatz, im Jüdischen Museum, im Arsenal und anderen Orten den „Langen Tag der Kultur“ aus. Mehr als 70 Veranstaltungen stehen auf dem Programm: Musik, Tanz, Pantomime, Lesungen, Filme, Ausstellungen und Theater.

Am Sonntag werden sich dänische Vereine und Einrichtungen aus Rendsburg vorstellen: von Kirche über Kita, Schule, Pfadfinder bis zu Freizeitclubs. „Die dänische Minderheit ist sehr aktiv, aber in der Öffentlichkeit gar nicht so präsent.“ Das soll sich mit dem Tafelfest ändern. An allen Tagen gibt es Führungen um den Paradeplatz, auch auf Dänisch. Auf ein Historienspektakel mit Kostümen verzichtet Samson. „Der Fokus liegt auf den heutigen Beziehungen.“ Die Organisatorin hofft, dass das Fest wiederholt wird und den Auftakt für ein großes Engagement bildet.

> www.tafelfest.de