Rendsburg Theater : „Singin’ in the Rain“ im Stadttheater

Das Film-Musical aus dem Jahr 1952 mit Gene Kelly läutet die Theater-Saison ein.

von Andrea Lange

01. Oktober 2018, 19:37 Uhr

Das humorvolle Erfolgsmusical „Singin’ in the Rain“ (Foto) ist erstmals am Landestheater zu erleben. Am Sonnabend, 6. Oktober, um 19.30 Uhr eröffnet das Musiktheater-Ensemble samt Ballett steppend die Saison. Hollywood der 1920er-Jahre – jene Ära, als man von der Zeit ohne Ton Abschied nahm: Ein gefeiertes Stummfilm-Duo soll trotz privater Querelen den Sprung in den Tonfilm meistern und die Kassen klingeln lassen. Das Film-Musical „Singin’ in the Rain“ (1952) mit Gene Kelly und Debbie Reynolds in den Hauptrollen ist noch heute ein Klassiker. Karten an der Theaterkasse, Tel. 23447, oder per Mail an kasse. rendsburg@sh-landestheater.de.