Rubrik: Guten Morgen, Rendsburg! : Sind Laubbläser mit Benzinmotor noch zeitgemäß?

08. Oktober 2019, 06:00 Uhr

Kaum fallen die ersten Blätter zu Boden, sind sie wieder da: Mit laut heulendem Laubbläser wird im Herbst wieder für Ordnung auf Wegen und am Straßenrand gesorgt. Auch in Rendsburg und Umgebung sind die Dinger zu sehen. Und vor allem zu hören. Die meisten werden noch immer von Verbrennungsmotoren und Benzin angetriebenen. Damit sind sie klimapolitisch aus der Zeit gefallen. Knöcheltief in nassen Blättern zu stehen, ist aber auch nicht schön. Vielleicht ist der gute alte Besen ein umweltfreundlicher Kompromiss. Zumindest für private Haushalte hält sich der Aufwand, den Bereich vor der eigenen Tür vom Laub zu befreien, meist in Grenzen.