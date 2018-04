Fußball-Landesliga Frauen : Sieg und Niederlage für Rotenhof

Fußball-Landesliga, Frauen: Dem 3:1 beim EMTV/Fleckeby folgt unglückliches 1:2 gegen Tabellenführer / Audorferinnen souverän

03. April 2018, 15:13 Uhr

Sieg und Niederlage für die Landesliga-Fußballerinnen des TuS Rotenhof über die Osterfeiertage: Die Mannschaft von Trainer Dirk Butenhoff sicherte sich zunächst mit einem 3:1-Sieg bei der abstiegsbedrohten SG EMTV/Fleckeby den siebten Saisonsieg. Zwei Tage später lieferte der TuS dann dem Tabellenführer SV Neuenbrook/Rethwisch einen großen Kampf, verlor die Partie am Ende aber unglücklich mit 1:2. Der TSV Vineta Audorf reitet dagegen auch in diesem Jahr weiter auf der Erfolgswelle und fuhr in seinem Nachholspiel beim VfL Kellinghusen einen souveränen 5:1-Auswärtssieg ein.

SG EMTV/Fleckeby – TuS Rotenhof 1:3 (0:1)

Obwohl die Rotenhöferinnen beim Tabellenletzten von der Papierform her als klarer Favorit ins Rennen gingen, entwickelte sich gegen starke Gastgeberinnen eine schwierige Aufgabe. Insbesondere im ersten Durchgang bot die Heimelf Paroli. „Die SG hat versucht, uns früh unter Druck zu setzen und sich auch gute Chancen erspielt. Die Pausenführung war für uns so auch eher glücklich“, fasste TuS-Trainer Dirk Butenhoff die erste Halbzeit zusammen. So sollte auch der Rotenhöfer Führungstreffer kurz vor dem Seitenwechsel eher glücklich entstehen, als ein Schuss von Alexandra Reimler mit Windunterstützung den Weg ins Tor fand.

Nach der Pause hatte zunächst wieder die SG eine große Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterte aber an der Querlatte. Die Gäste bekamen die Partie daraufhin immer besser in den Griff und verdienten sich die Führung nachträglich. Durch die Treffer von Nadine Dethlefs und Inga Claussen war die Begegnung allerdings erst spät entschieden. Daran änderte auch der Ehrentreffer für die Gastgeberinnen durch Henrike Laabs nichts. „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit gefangen und uns den Sieg dann auch verdient erarbeitet, auch wenn wir bei den guten Chancen für die SG sicher etwas Glück hatten“, resümierte Butenhoff.



TuS Rotenhof: Rehmer – Reimler, Sals, Francke, Berries, Barz, Skoruppa, Koplin, Wrede, Dethefs, Claussen. Eingewechselt: Trültzsch, Wolter, Krüger.

Tore: 0:1 Alexandra Reimler (40.), 0:2 Nadine Dethlefs (70.), 0:3 Inga Claussen (80.), 1:3 Henrike Laabs (85.).





TuS Rotenhof – Neuenbrook/Rethwisch 1:2 (0:1)

Bereits zwei Tage nach dem Sieg bei der SG EMTV/Fleckeby bekam es der TuS mit dem Tabellenführer zu tun. Trotz der knappen Niederlage war Trainer Butenhoff voll des Lobes für sein Team: „Das war wirklich eine super Leistung der Mannschaft. Jeder hat sich an seine Aufgabe gehalten und eine tolle Einstellung an den Tag gelegt.“ Die Partie hätte dabei für die Gastgeberinnen kaum schlechter losgehen können, als die Gäste bereits nach 60 Sekunden jubelten. Die Rotenhöferinnen zeigten sich von diesem frühen Gegentreffer allerdings nur wenig geschockt und lieferten eine sehenswerte Leistung ab. Einzig allein der Ausgleichstreffer wollte dem TuS nicht gelingen. Die Gäste schlugen dagegen nach etwas mehr als einer Stunde eiskalt zu und bauten ihre Führung aus dem Nichts aus. Nach dem hochverdienten Anschlusstreffer von Inga Claussen entstand in der Schlussphase dann nur noch ein Spiel auf ein Tor. „Rethwisch hat sich komplett zurückgezogen und mit allen Spielerinnen in der eigenen Hälfte gestanden. Uns hat dabei allerdings das Quäntchen Glück gefehlt, um doch noch zum Ausgleich zu kommen“, ärgerte sich Butenhoff über die Niederlage.

TuS Rotenhof: Rehmer – Reimler, Sals, Wolter, Berries, Barz, Kloth, Koplin, Wrede, Dethefs, Claussen.

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Jule Mohr (1., 10., 63.), 1:2 Inga Claussen (72.).







VfL Kellinghusen – Vineta Audorf 1:5 (0:3)

Die favorisierten Audorferinnen erledigten ihre Hausaufgaben beim abstiegsbedrohten VfL souverän. Allerdings brauchte der TSV einige Minuten, um den kompakten Abwehrriegel der Gastgeberinnen zu knacken. „Kellinghusen hat dafür, dass sie in der Tabelle recht weit unten stehen, noch nicht viele Gegentreffer kassiert. Wir mussten uns den Gegner daher auch erst einmal zurechtlegen, bis wir zum Erfolg gekommen sind“, sprach Audorfs Trainer Wolfgang Petersen in der ersten Halbzeit von einem „Geduldspiel“. Maya Jahnke sorgte nach einem schnell vorgetragenen Angriff Mitte der ersten Hälfte für den Führungstreffer und legte nur wenige Minuten später sogar das 2:0 nach. Mit dem Treffer zum 3:0 durch Lea-Sophie Behrens war die Partie vor dem Seitenwechsel entschieden. „Nach der Pause hatten wir allerdings einen kleinen Bruch im Spiel und haben etwas Fahrt herausgenommen. Dafür haben wir mit dem Treffer zum 1:3 dann auch die Quittung bekommen“, monierte Petersen. Die Kellinhusenerinnen schöpften durch den Anschlusstreffer noch einmal Hoffnung (75.). Die Vineten schalteten im Stile einer Spitzenmannschaft einen Gang hoch. Melina Rumohr erhöhte dann per Doppelpack.

TSV Vineta Audorf: Paulsen – Reimers, Thomas, Leege, Höfer, Behrens, Klein, Kruse, Rumohr, Rathjen, Jahnke. Eingewechselt: Ehlers, Kaatz.

Tore: 0:1, 0:2 Maya Jahnke (26., 33.), 0:3 Lea-Sophie Behrens (43.), 1:3 Mona Schwarzkopf (75.), 1:4, 1:5 Melina Rumohr (83., 88.).