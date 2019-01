Sieben Monate Gefängnis wegen gefälschter Stundenzettel

5300 Euro für 320 nicht geleistete Arbeitsstunden – ein Rendsburger musste sich nun dafür verantworten.

von Andrea Lange

30. Januar 2019, 16:27 Uhr

Für 320 Arbeitsstunden soll Jens P. Lohn verlangt haben. Dabei hatte er die gar nicht erbracht. Vor dem Amtsgericht musste sich der Maurer jetzt wegen Betruges verantworten. Sieben Monate Freiheitsstrafe verhängte das Gericht über den 37-jährigen Rendsburger. Von Anfang Dezember 2017 bis Januar 2018 arbeitete Jens P. als Subunternehmer einer Landschaftsbau-Firma auf der Baustelle eines Logistikunternehmens in Bornholt. Der Polier habe die Bauarbeiter aufgefordert, ihre Stundenzettel selbst auszufüllen, sagte der Angeklagte. „Er wollte, dass wir Stunden teilweise bis 23 Uhr aufschreiben.“ Sie hätten an einigen Tagen eben sehr schnell gearbeitet, so P., da sollte die eine oder andere Stunde mehr auf der Abrechnung der Bonus sein. 5300 Euro erhielt P. auf diese Weise unrechtmäßig. „Ich habe nicht darüber nachgedacht. Wenn ein Polier das sagt, mach ich das eben.“ Zudem sei dieses Vorgehen auf Baustellen Gang und Gäbe, versicherte Jens P.

Verständnislos zeigte sich die Richterin, die P. nicht nur 2017 wegen Betruges in 28 Fällen bereits zu insgesamt vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, sondern ihm auch einen Haftaufschub gewährt hatte. P. hatte damals Geld für seine Frau und seine zwei Kinder verdienen wollen, bevor er ins Gefängnis geht. In diese Zeit fiel der aktuell verhandelte Betrug. „Es ist megadreist“, so die Richterin, „dass Sie in der Zeit, in der man Ihnen eine Chance gibt, solche Straftaten begehen.“ Vor allem als Vater müsse er denken, bevor er handelt: „Das nennt man erwachsen und selbstverantwortlich sein.“ Die wiederholten Betrugsfälle ließen keine Bewährungsstrafe mehr zu.