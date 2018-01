Rudern : SH Netz Cup nur eine Woche nach der Weltmeisterschaft

vergrößern 1 von 2 Foto: Dewanger 1 von 2

von lz

erstellt am 07.Jan.2018 | 18:08 Uhr

Der Termin für den härtesten Ruder-Marathon der Welt steht fest: Am 23. September messen sich die besten Achter-Ruderer auf dem Kanal. Der SH Netz Cup, der am 21. September beginnt, wird damit drei Wochen früher als im vergangenen Jahr ausgetragen. Mitte Oktober holte der Deutschland-Achter den Sieg. „Nur eine Woche nach der Ruder-WM in Bulgarien freuen wir uns wieder auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld“, teilte Mit-Organisator Florian Berndt mit. „Wir erwarten eine extrem hohe Leistungsdichte.“