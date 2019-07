Triathlon : SG Athletico Büdelsdorf kämpft sich in kleinen Schritten aus dem Tabellenkeller

Aufsteiger SG Athletico Büdelsdorf findet sich in der Regionalliga immer besser zurecht und belegt nach drei Wettbewerben Platz 16.

05. Juli 2019, 14:10 Uhr

Büdelsdorf | Die Triathleten der SG Athletico Büdelsdorf behaupten sich in ihrer ersten Saison in der Regionalliga wacker gegen harte Konkurrenz. Nach drei von fünf Wettkämpfen rangiert die Crew von der Eider auf dem 16. Platz der 21 Mannschaften in Deutschlands dritthöchster Triathlon-Klasse und entfernt sich in kleinen Schritten von den Rängen im Tabellenkeller.

Nach dem umjubelten Aufstieg als Landesliga-Meister 2018 messen sich die Athletico-Ausdauersportler nun mit Konkurrenzteams aus ganz Norddeutschland und bekamen in den ersten Wettkämpfen deutlich zu spüren, dass hier ein anderes Niveau angeschlagen wird. Die Büdelsdorfer konnten sich bei den verschiedenen Wettkampfformaten, die in der Regionalliga gefragt sind, jedoch mit wachsender Erfahrung und großem Kampfgeist zunehmend besser behaupten.

Beim Saisonauftakt beim Vierlanden-Triathlon in Hamburg-Bergedorf galt es, einen Teamsprint aus 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen zu absolvieren, bei dem alle fünf Teammitglieder (Frank Wichmann, Jonathan Herzig, Tim Lankau, Steffen Richter und Lars König) gemeinsam auf die Strecke gingen und bis zur Ziellinie zusammen bleiben mussten, die sie nach 1:07:03 Stunden gemeinsam überquerten. „Schwimmen und Radfahren liefen sehr gut, aber beim Laufen haben wir uns gequält. Der 18. Platz zum Auftakt war ernüchternd, aber wir uns geschworen, dass es danach weiter nach vorne geht“, erklärt Teamkapitän Lars König.

Und die Athletico-Cracks hielten sich beim zweiten Wettkampf in Itzehoe an dieses gegebene Wort. Beim dortigen Team-Relay absolvierten die Teammitglieder nacheinander jeweils einen kompletten Mini-Triathlon (0,2 km – 6 km – 2 km). Die Athletico-Staffel, in der dort auch Leif Johannsen sein Regionalliga-Debüt gab, hielt sich von Anfang an im Mittelfeld und erkämpfte letztlich einen starken 13. Platz in der Tageswertung, der zu Verbesserung der Tabellensituation half. In Schwerin stand nun der erste klassische Triathlon über die Sprintdistanz an, bei dem jedes Teammitglied im Einzelrennen jeweils die bestmögliche Platzierung erkämpfte, die sich zum Mannschaftsergebnis addierten. Nach 800 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen bei brütender Hitze war es Pascal Buck, der nach 1:01:14 Stunden als schnellster Athletico-Triahlet auf Platz 23 ins Ziel rannte, nachdem er auf den letzten Metern noch seinen Teamgefährten Leif Johannsen (25./1:01:15 Std.) überholt hatte. Lars König (70.), Tim Lankau (79.) und Michael Westmann (87.) komplettierten das Teamergebnis, das den 16. Platz in der Tageswertung bedeutete. Dieser wiederum reichte, um auch in der Tabelle auf die gleiche Position zu klettern. Diesen Trend wollen die Büdelsdorfer im restlichen Saisonverlauf fortsetzen. König: „Wir werden auch bei den nächsten beiden Wettkämpfen versuchen, weiter Plätze gutzumachen.“