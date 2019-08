Triathlon : SG Athletico Büdelsdorf beendet die Saison auf Rang 12

Platz 11 beim letzten Wettkampf, Platz 12 in der Abschlusstabelle der Regionalliga – die Triathleten der SG Athletico sind zufrieden.

30. August 2019, 10:40 Uhr

Bad Zwischenahn | Die SG Athletico Büdelsdorf hat ihre erste Saison in der Triathlon-Regionalliga Nord mit Bravour beendet. Nach fünf spannenden Wettkämpfen rangieren die Aufsteiger von der Eider in der Abschlusstabelle auf dem zwölften Platz der 21 Mannschaften der dritthöchsten deutschen Triathlon-Liga.

„Es war schon ein sehr hohes Niveau. Wir hatten tolle Wettkämpfe und haben viel dazugelernt“, bilanzierte die Crew um Kapitän Lars König, die auch schon eine Zielsetzung für die Saison 2020 formulierte: „Nächstes Jahr wollen wir mindestens den Platz halten.“

Zum Abschluss der aktuellen Saison wartete in Bad Zwischenahn ein spektakulärer zweitägiger Wettkampf mit vielen spannenden Facetten. Zum Auftakt stand für die Teams zunächst ein Swim-and-Run-Wettkampf (500 m/3 km) an, dessen Ergebnis die Startreihenfolge und die Abstände für den tags darauf stattfindenden Triathlon-Teamsprint (750 m/ 7 km/5,4 km) bestimmte. Beim Teamsprint, der in Form eines Jagdrennens ausgetragen wurde, absolvierten alle fünf Mannschaftsmitglieder den Wettkampf gemeinsam, wobei mindestens vier Athleten das Ziel erreichen mussten.

Hier ging die Athletico-Crew mit rund vier Minuten Rückstand auf das führende Team ins Rennen und wurde im Wasser dann auch noch von einem Verfolgerteam überholt. Auf der Radstrecke durch das Ammerland konnte das Athletico-Quintett jedoch endlich seine Stärken ausspielen. Leif Johannsen und Frank Wichmann zogen ihr Team mit einer starken Tempoarbeit über die Straßen. So brachten sie die Crew wieder zwei Plätze nach vorn. Die Büdelsdorfer lagen an elfter Stelle, als der abschließende Lauf bei brütender Hitze anstand.

Hier bissen sich Johannsen und Wichmann zusammen mit Lars König und Pascal Buck mit letzter Kraft durch und verteidigten die Position. Dass Tim Lankau als fünfter Mann auf den letzten Kilometern das Tempo nicht mitrennen konnte, blieb für das Ergebnis unerheblich. „Laufen bei 32 Grad im Schatten macht keinen Spaß, aber für einen erfolgreichen Saisonabschluss sind wir noch einmal an die Schmerzgrenze gegangen“, erklärten die Athletico-Cracks nach den letzten Meter der anstrengenden Saison.

Den Meistertitel der Regionalliga und damit den Aufstieg in die 2. Bundesliga sicherten sich die Triathlon-Löwen Bremen. Die SG Athletico ist nun hinter dem USC Kiel (Platz 4) und dem TSV Bargteheide (Platz 5) der drittstärkste Klub aus Schleswig-Holstein in der Regionalliga. In der 2. Bundesliga startet mit dem SC Itzehoe nur ein Klub aus dem nördlichsten Bundesland noch höherklassiger.