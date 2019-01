Im Zug nach Neumünster : Sexuelle Belästigung: Zeugen gesucht

Zwei Männer belästigten eine 17-Jährige im Zug. In Nortorf konnte sie aussteigen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

von Sabine Sopha

23. Januar 2019, 17:21 Uhr

Nortorf | Wer am Mittwoch im Regionalzug von Rendsburg nach Neumünster unterwegs war, könnte Zeuge einer unsittlichen Belästigung geworden sein. Es war gegen 14 Uhr, als ein 17-jähriges Mädchen von zwei Männern unsittlich berührt wurde. Kurz vor Erreichen des Bahnhofes Nortorf konnte sich die junge Frau den Männern entziehen und am Bahnhof aussteigen, heißt es im Polizeibericht. Die Männer waren Mitte 20, eine Person schlank, 180 bis 185 Zentimeter groß, eckige Brille, Haare an der Seite abrasiert, nach hinten gegelt, graue Jogginghose, dunkle Jacke. Die zweite Person war 170 bis 180 Zentimeter groß und dick, trug eine dunkle Jogginghose und eine dunkle Jacke. Die Kriminalpolizei Rendsburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 43 31 / 20 84 50.