Osterrönfeld : Senvion-Mitarbeiter hängen weiter in der Luft

IG-Metall wartet auf Entscheidung der Investoren. Gehälter sind nach wie vor nur für September sicher.

Die Mitarbeiter des insolventen Windanlagenbauer Senvion in Osterrönfeld und Büdelsdorf müssen weiter bangen. Nach Aussage von Dr. Martin Bitter, Geschäftsführer der IG Metall in Rendsburg, hat die Gläubigerversammlung am Dienstag und Mittwoch keine Neuigkeiten für diese Standorte ergeben.

Der Insolvenzplan, dem die Gläubiger zustimmten, war schon vorher bekannt. Wie berichtet, rechnet Bitter damit, dass 360 Senvion-Beschäftigte zum 1. Oktober und weitere 340 bis Jahresende das Angebote erhalten, in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Eine „wesentliche Anzahl“ dieser Mitarbeiter sei in Büdelsdorf und Osterrönfeld tätig. Das Problem: Die Arbeitsagentur übernimmt das Transferkurzarbeitergeld nur zum Teil, den Rest muss Senvion aufbringen und braucht dazu die Mittel.

„Worauf es ankommt, ist die Frage, ob mit den Investoren zeitnah eine Rahmenvereinbarung geschlossen wird.“ Zuletzt hieß es, dass es etwa eine Handvoll von Interessenten gebe. „Daran hat sich offiziell nichts verändert.“

Bitter hofft auf ein baldiges Signal. Für die Senvion-Mitarbeiter seien nur die September-Gehälter sicher. „Darüber hinaus ist es noch nicht klar. Wir brauchen im September etwas Handfestes.“ Jeder Tag ohne Neuigkeiten stelle für die Mitarbeiter eine Katastrophe dar.

Transfergeld beträgt ungefähr 80 Prozent des Nettolohns

Das Transferkurzarbeitergeld beträgt etwa 80 Prozent des letzten Nettolohns und darf bis zu zwölf Monate gezahlt werden. Mitarbeiter müssen damit rechnen, dass sie freigestellt werden, wenn sie den Wechsel ablehnen.

Unternehmen ist seit April insolvent

Wie berichtet, hatte Senvion im April Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Für das Unternehmen arbeiten noch ungefähr 1400 bis 1500 Beschäftige in Deutschland.