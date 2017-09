Höhere Kosten für Heim : Senioren müssen deutlich mehr zahlen

vergrößern 1 von 1 Foto: Kühl 1 von 1

Die Empörung bei den Bewohnern des Hauses Simeon ist groß. In einem Schreiben teilte die Diakonie Altholstein mit, das Heimentgelt zum 1. Oktober kräftig zu erhöhen. Der Bewohnerbeirat nahm die Erhöhung zähneknirschend zur Kenntnis, fordert aber, dass die Entgelte schrittweise angepasst werden.

„Wir haben festgestellt, dass die tatsächlichen Personalkosten höher sind, als bisher angenommen“, sagte Christine Noack, die Sprecherin der Diakonie Altholstein. Das Personal mache rund 80 Prozent der Gesamtkosten des Hauses aus. „Auch wir sind an den Tarif gebunden.“ Entsprechend hoch falle nun die Preiserhöhung aus. Erst im Oktober vergangenen Jahres hatte die Diakonie Altholstein das Haus von der Imland GmbH, die dem Kreis Rendsburg-Eckernförde gehört, gekauft. Dieser hatte die Seniorenhäuser in Kropp, Altenholz und Nortorf wegen Unwirtschaftlichkeit verkauft. Damals wurde auf eine Preiserhöhung verzichtet, da die Preise bereits im September 2016 noch unter alter Leitung erhöht worden waren.

Die Bewohner seien bereits auf einem Infoabend informiert worden, erläuterte die Pressesprecherin, auch der Beirat sei frühzeitig einbezogen worden. „Wir haben zwar ein Mitwirkungsrecht, aber kein Mitbestimmungsrecht“, sagte Günter Kohl, der Vorsitzende des Bewohnerbeirates. Das Unverständnis und die Unsicherheit sei bei den Bewohnern sehr groß. Eine Bewohnerin habe ihm mit Tränen in den Augen geschildert, dass sie ihr Leben lang gearbeitet habe und nun auf Sozialhilfe angewiesen sei, da die Rente nicht mehr ausreiche. Angesichts der strukturellen Gegebenheiten im Personalbereich des Hauses, sehe der Beirat aber keine Alternative zur Erhöhung. Die Mitarbeiter im Haus Simeon werden nach der Tarifverordnung des öffentlichen Dienstes bezahlt – und die Kosten seien höher als in anderen Einrichtungen, sagte Kohl. Nun soll in den Pflegegraden zwei bis fünf der Eigenanteil um rund 400 Euro auf 640 Euro steigen. Das könnten sich einige Bewohner nicht leisten, dementsprechend müssten sie staatliche Hilfe beantragen oder ihre Kinder müssten dafür aufkommen. Der Beirat schlage vor, dass die Erhöhung wenigstens in zwei bis drei Schritten erfolgen solle.

„Die Gebühren schrittweise anzuheben, war vorgesehen“, sagte Christine Noack. Dieses Vorhaben sei aber von den Landesverbänden der Pflegekassen und Sozialhilfeträgern abgelehnt worden. Diese hätten dem Plan zustimmen müssen. Eine gute Pflegeeinrichtung sei nur mit dem entsprechenden Personal möglich, sagte die Sprecherin, die Diakonie sei froh, dass das Personal des vorherigen Trägers übernommen werden konnte, es sei sehr gut. Das habe aber einen entsprechenden Preis.

Natürlich hätten die Bewohner nun ein Sonderkündigungsrecht für ihre Verträge. Für sämtliche Fragen, beispielsweise auch bei welchen Stellen die Senioren Zuschüsse und Hilfen beantragen könnten, stehe das Personal zur Verfügung, sagte Noack.

Die Erhöhung soll der einzige Schritt in dieser Form seien, sagte die Sprecherin. Er sei notwendig, um die Einrichtung auf solide Füße zu stellen.

In einem Schreiben an die Bewohner heißt es lediglich: Die neuen Entgelte für Pflege, Unterkunft und Verpflegung bleiben voraussichtlich bis zur Vereinbarung neuer Entgelte – und damit voraussichtlich bis zum 30. September 2018 – gültig.