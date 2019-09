Hohenwestedt : Selbstgemachte „Powerriegel“ animieren Schüler zu besserer Ernährung

An der Schule Hohe Geest dreht sich bei der ersten „Grünen Woche“ um gesunde Nahrung.

Avatar_shz von shz.de

09. September 2019, 15:25 Uhr

Ganz im Zeichen der gesunden Ernährung steht die erste „grüne Woche“ an der „Schule Hohe Geest“. Unter dem Motto „gesundes Essen macht stark“ sollen die Schüler zu einer bewussteren Nahrungsauswahl animiert werden. Das Angebot im Kiosk ist eine Woche lang zu 100 Prozent gesund und nahrhaft, und in allen Klassen wird das Thema Ernährung im Unterricht behandelt. Wer unbedingt naschen will, für den gibt es den SHG-eigenen Müsliriegel mit Sonnenblumenkernen, Mandeln und Rosinen.

„In dieser Woche möchten wir erreichen, dass unsere Schülerinnen und Schüler das Thema gesunde Ernährung bewusst wahrnehmen und sich aktiv damit auseinandersetzen“, erläutert SHG-Rektor Hans Christian Behrendt die Zielsetzung der ersten „grünen Woche“ an seiner Schule: „Ganz konkret wollen wir auch die Angebotsqualität unseres Kiosks verbessern, indem wir mehr Nachfrage in Bezug auf gesunde Nahrung anstoßen.“

Jeder Schüler, der vorab freiwillig einen Euro als Beitrag gezahlt hat, kann sich die ganze Woche lang am Kiosk im Sport- und Jugendheim mit gesunden Pausensnacks eindecken. Im Angebot sind: Schwarzbrot und Körnerbrötchen mit Wurst- und Käse sowie Salat, täglich wechselnde Obst- und Gemüse-Sticks, Muffins aus Dinkelmehl, der „SHG-Powerriegel“ und artesisches Quellwasser aus der „gut2“-Abfüllanlage der Hohenwestedter Werkstatt. Den „Powerriegel“ hat der Wahlpflichtkurs (WPK) Verbraucherbildung von Fachlehrerin Karen Kühl selbst kreiert. Als Zutaten sind unter anderem Haselnüsse, Sonnenblumenkerne, Honig, Rosinen, Mandeln und Dinkelmehl in der gesunden Alternative enthalten.

Im WPK, dessen Müsliriegel- und Muffins-Produktion in dieser Woche auf Hochtouren läuft, ist die gesunde Ernährung das ganze Schuljahr über ein Hauptthema. In der ersten „grünen Woche“ wird die bewusste Ernährung nun in allen Klassen im Unterricht thematisiert. Alle Siebtklässler absolvieren darüber hinaus ab heute jeweils zwei Stunden lang mehrere lehrreiche Stationen in der Mensa, bei denen es unter anderem um die Ernährungspyramide, Obst und Gemüse sowie gesunde Getränke geht. Bundesverdienstkreuzträgerin Margrit Steiner von der Hohenwestedter Tafel ist auch mit von der Partie, um die Jugendlichen für das Thema Lebensmittelverschwendung zu sensibilisieren.

Schulleiter Behrendt weist darauf hin, dass das Angebot „eine Woche gesunde Ernährung für einen Euro“ durch die Unterstützung engagierter Sponsoren ermöglicht wurde. Finanzspritzen für die „grüne Woche“ steuerten die Kinderhilfe Hohenwestedt (Hinrichsen-Spindelhirn-Stiftung), der Schulförderverein „Hand in Hand“ und der Schulverband Hohenwestedt bei. Nina Hageleit vom Cateringservice „Ninas Tischlein deck dich“ sponserte gesunde Desserts. Günstige Lieferpreise für die Aktionswoche gewährten die Bäckerei Balzer und auch „gut2“ von der Hohenwestedter Werkstatt.