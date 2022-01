Ruhestand nach 30 Jahren : Seine Sehschwäche rettete Emil Walth aus Erfde einst das Leben

Das Leben der russlanddeutschen Familie war immer von Krieg und Unrecht geprägt. In Norddeutschland fanden sie eine Heimat. Emil Walth wurde ein anerkannter Gemeindemitarbeiter, obwohl es anfangs Vorbehalte im Ort gab.

19. Januar 2022, 11:59 Uhr

„Wie kööt ju nu nur een Russ instelln“, so musste es sich der damalige Bürgermeister Peter Frenzen aus Erfde im Januar 1992 von vielen Einwohnern abfällig anhören lassen. Nun sind 30 Jahre vergangen und Bauhofmitarbeiter Emil Walth (62) wird Ende Januar feierlich von Bürgermeister Thomas Klömmer in den Ruhestand verabschiedet werden. Er geht als respektierter Mitarbeiter, der auch als Mensch und Bürger voll in der Region Stapelholm angekommen ist.

Dabei war das Leben der Familie Walth oft schwer gewesen, gekennzeichnet von Krieg und Unrecht. Emil Walth erzählt, dass seine Vorfahren ursprünglich aus dem Elsässischen stammten. Doch durch die Wirren der Französischen Revolution wurde das Elsass enger an Frankreich angebunden, viele Menschen wanderten daraufhin aus. Den überwiegenden Teil zog es über den Großen Teich nach Amerika. Die Familie Walth wählte den Weg nach Russland. In der Nähe von Odessa am Schwarzen Meer schuf sie sich eine neue Existenz. „Mein Vater Gilbert und meine Mutter Amalie bewirtschafteten dort einen Bauernhof mit Weinbau“, erinnert sich Emil Walth.

Zunächst Kasachstan statt Deutschland

Im Juni 1941 überfielen die Deutschen die damalige Sowjetunion und Vater Gilbert wurde von der Wehrmacht zwangsrekrutiert. Gegen Ende des 2. Weltkrieges geriet er an der Westfront in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Die Amerikaner lieferten ihn an die Sowjetunion aus. Vater Gilbert musste bis 1955 Zwangsarbeit in Sibirien verrichten. Danach bemühte er sich um einen Ausreiseantrag nach Deutschland. Dieser wurde jedoch abgelehnt, und die Familie wurde stattdessen nach Karaganda in Kasachstan zwangsumgesiedelt. Hier besuchte Emil Walth eine zehnklassige Schule, die auch die Berufsausbildung zum Elektriker beinhaltete. „Vater, Mutter und wir fünf Kinder sprachen zu Hause unser Schwäbisch“, sagt der 62-Jährige. Ansonsten musste russisch gesprochen werden.

Sehschwäche als Lebensversicherung

Einen Einschnitt im Leben bedeutete der Wehrdienst: In der Roten Armee musste Walth zwei Jahre dienen. Dabei kam er aufgrund seiner Sehschwäche zu einer Baubrigade nach Sibirien. Was sich zunächst einmal nicht sehr positiv anhörte, stellte sich als eine glückliche Fügung heraus: „Im Nachhinein war es gut für mich, denn viele meiner Mitschüler sind in Afghanistan eingesetzt worden und haben dort ihr Leben verloren“, erinnert sich Walth, der in Kasachstan die deutschstämmige Irina (heute 56) heiratete. Tochter Jenny wurde 1983 geboren. Sohn Artur folgte 1986.

1990 ging es endlich nach Deutschland

Mit Beginn der Regierungszeit von Michail Gorbatschow stellte die Familie Walth einen Ausreiseantrag. Ihm wurde stattgegeben und so kam sie im November 1990 in Schleswig an. „Hier wohnten wir in einer Schlichtwohnung, aber wir hatten Zuversicht“, berichtet Walth. Diese Zuversicht wurde belohnt: Die Gemeinde Erfde hatte zwischenzeitlich in der Wachtstraße einen Neubau mit acht Wohneinheiten für Aussiedlerfamilien errichten lassen. Und diese Chance nutzte die junge Familie im November 1991. Andere Familienmitglieder zogen nach Pforzheim. „Wir haben auch lange überlegt, dahin zu ziehen“, so Emil Walth. Aber daraus wurde nichts. Auch durch den persönlichen Einsatz des damaligen Bürgermeisters Peter Frenzen begann am 4. Januar 1992 Walths Arbeit beim Bauhof der Gemeinde Erfde.

War es zunächst nur über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gewesen, ließ sich Emil Walth beruflich fortqualifizieren und erwarb sich trotz der eingangs erwähnten Ressentiments durch seine umsichtige Art sehr schnell Anerkennung. Von den vielseitigen Arbeiten in der Gemeinde Erfde blieb ihm eine in besonderer Erinnerung. Im Spätherbst 1999 wurde im Ellernbrooksweg eine Eiche zum Millennium gepflanzt.

„Diese Eiche war damals so klein und brauchte eine Stütze - das erinnert mich im Nachhinein einfach an unser Ankommen in Erfde“, so Walth.

Die Eiche hat sich bodenständig wie die Famile Walth entwickelt. So war schon im Jahre 1996 ein Einfamilienhaus errichtet. Auch Ehefrau Irina fand in Erfde Arbeit. Zwar zog es die Kinder irgendwann nach Hamburg, dafür kam ein anderes Familienmitglied in den Norden. „Ein älterer Bruder aus Pforzheim wohnt nun auch in Erfde, weil er die Luft hier so toll findet“, schmunzelt der Neu-Rentner.

Emil Walth selbst ist inzwischen in der Region verwurzelt. Er ist Mitglied im Angelsportverein und nutzt die idealen Gewässer in der Region für sein Hobby. Außerdem hat er sich dem weltweiten Funken auf der Kurzwellenfrequenz verschrieben. „Hier kann ich mich auf Deutsch, Russisch und Englisch verständigen“, so Walth.