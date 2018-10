Flüchtlinge in Rendsburg : Sein Traumjob ist Apotheker

Was wurde eigentlich aus Muhammad Alhussain? 28-jähriger Ingenieur aus Syrien will Pharmazie studieren.

von Jana Walther

15. Oktober 2018, 15:36 Uhr

Sie sind nach Rendsburg geflohen, um Krieg, Folter und Terror zu entkommen. Die ersten Schritte sind gemacht. Asylantrag, Deutschkursus, Wohnung. Doch wie geht es weiter mit den jungen Menschen, die voller Hoffnung auf ein neues Leben nach Deutschland gekommen sind? In unserer Serie erzählen wir, wie sich das Leben der Geflüchteten in Rendsburg entwickelt hat.

Ein abgeschlossenes Studium ist für Flüchtlinge und Migranten noch lange kein Garant für einen Job in Deutschland. Auch Muhammad Alhussain aus Syrien musste in Rendsburg noch einmal ganz von vorn anfangen. Seine Wohnung in seiner Heimat wurde im Bürgerkrieg von einer Bombe zerstört – und mit ihr all seine Zeugnisse. Dass der 28-Jährige einen Universitätsabschluss in Ingenieurswesen gemacht hat, bringt ihn in seiner neuen Heimat nicht weiter. Er kann es nicht belgen. Aus diesem Grund musste sich Muhammad Alhussain etwas Neues einfallen lassen und wieder ganz klein anfangen.

Durch verschiedene Praktika in der Region versucht der junge Syrer, Fuß in einem Job zu fassen. Als Zahnarzthelfer hat er für ein paar Wochen in einer Praxis reinschnuppern dürfen. Auch in einer Apotheke schaute er den Pharmazeuten über die Schultern. „Für mich ist das eine tolle Möglichkeit, das Arbeiten in Deutschland besser kennenzulernen und zu sehen, wo ich vielleicht wieder einen Job finden kann“, sagt der 28-Jährige. Zuletzt absolvierte er ein Praktikum als Laborant in der Imland-Klinik.

Die größte Herausforderung sei dabei die Sprache. Muhammad Alhussain spricht schon sehr gut Deutsch. Er ist bereits Ende 2015 nach Europa geflohen. Doch die medizinischen Fachbergriffe bereiten ihm noch große Schwierigkeiten.

Die verschiedenen Praktika habe er nicht ohne Grund im Gesundheitswesen absolviert. „Eigentlich wollte ich nie Ingenieur werden. Aber mein Vater hielt es für den richtigen Beruf für mich“, erzählt er. Den Neustart in Rendsburg nutzt er nun auch als Chance, das zu machen, was er eigentlich schon immer wollte: Pharmazie studieren. Doch der Weg dahin ist noch lang. Noch im diesen Jahr wird Alhussain eine schulische Ausbildung als Pharmazeutisch-technischer Assistent beginnen. Da für ihn der sogenannte subsidäre Schutz (siehe Infokasten) gilt, bekommt er für die Ausbildung finanzielle Unterstützung. Nach der Lehre hofft er auf einen Studienplatz für Pharmazie an der Universität in Kiel.

Bis es soweit ist, wird er noch weiter zusammen mit seinem Onkel in Rendsburg leben. Seine Eltern hat der 28-Jährige in Syrien zurückgelassen. Ob sie irgendwann ebenfalls nach Deutschland kommen werden? Das weiß Muhammad Alhussain nicht.

Er selbst kann sich nicht vorstellen, in seine Heimat zurückzukehren. „Hier in Deutschland bin ich frei – nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Ich kann mich frei äußern, ohne dass mir gleich Gefahr droht. In Syrien geht das nicht. Dort hätte ich in einem Krieg kämpfen müssen – egal ob ich dafür einstehe oder nicht.“