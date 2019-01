Seife kann man selber machen

von Helma Piper

Seife selber zu machen – das kann man in einem Kursus an der AVHS Kropp-Stapelholm lernen.

Am ersten Abend steht die Theorie: Da mit Fetten und Laugen hantiert wird, ist dieser Punkt Pflicht. Am zweiten Tag können Seifen gesiedet werden. Es entstehen Materialkosten von zirka drei Euro, die direkt mit der Kursleiterin abzurechnen sind. Bitte mitbringen: Gummihandschuhe, Schürze (oder alte Kleidung) und Schutzbrille. Veranstaltungsort ist die Schule Kropp (Eingang Stettiner Straße), Freitag, 15. Februar (18.30 –21.30 Uhr) und Sonnabend, 16. Februar (14 -17 Uhr). 17,60 Euro für beide Abende. Anmeldeschluss: 5. Februar.