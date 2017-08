„500 – Die Quiz-Arena“ : Sehestedter zu Gast in Günther-Jauch-Sendung

vergrößern 1 von 1 Foto: Käselau 1 von 1

Große Summen hat Hauke Reitz nicht mit nach Hause gebracht. Das jedoch war auch nicht seine Intention, als sich der Bankkaufmann im vergangenen Jahr bei der RTL-Show „500 – Die Quiz-Arena“ beworben hatte. Moderiert wird die Sendung von Günther Jauch. Kürzlich nun wurde die Folge mit dem Auftritt des Sehestedters ausgestrahlt.

„Die Teilnahme an Fernsehsendungen ist in gewisser Weise ein Hobby“, sagt Reitz. „Ich fand die Sendung ganz interessant.“ Und so hatte sich der Sehestedter im vergangenen Jahr kurzerhand dazu entschlossen, seine Bewerbung zum Sender zu schicken. „Anfang dieses Jahres erhielt ich dann eine Antwort von der Redaktion“, erzählt Reitz. Nach einigen Wissenstests am Telefon stand fest: Hauke Reitz gehörte zum Kandidaten-Pool und durfte für einige Tage zur Aufzeichnung nach Köln fahren. Dort musste Reitz drei Sendungen lang hinter der Bühne warten, bis er als Herausforderer gegen den eigentlichen Kandidaten antreten durfte.

„Mit 800 Menschen im Publikum und den vielen Kameras war das schon eine Stresssituation, mit der man umgehen muss“, beschreibt Reitz, wie aufregend die Zeit im Studio dann war. Die Chance, sich einzubringen, hat der Herausforderer gemäß Prinzip der Sendung jedoch nur in einem Duell oder wenn der gegnerische Kandidat falsch antwortet. „Sie müssen die Antwort wissen und zwar innerhalb von fünf Sekunden und ohne Joker“, beschreibt Reitz die eigentliche Schwierigkeit des Sendeformats.

Die Themenbereiche in verschiedenen Schwierigkeitsgraden reichten von „Bösewichte im Film“ über „Kommissar Zufall“ bis zu „Film und Musik“. Insgesamt fünf Duelle durfte Hauke Reitz während seines Auftritts spielen. Am Ende wurde dem Sehestedter eine Fußballfrage zum Verhängnis und er kassierte sein drittes „X“ – was sein Ausscheiden aus der Sendung bedeutete.

„Ich bin nicht mit dem Anspruch herangegangen, hohe Summen gewinnen zu wollen, sondern um Spaß zu haben“, zieht Reitz ein durchweg positives Fazit nach seinem Auftritt. „Die anderen Kandidaten und deren Lebenspfade kennenzulernen, war das Spannendste an den Tagen in Köln“, sagt er erfreut über die vielen neuen Kontakte.

Auch Günther Jauch, Moderator der Quiz-Sendung, verbrachte Zeit mit den Kandidaten. „Er ist sehr nett und aufgeräumt“, beschreibt Hauke Reitz sein Treffen mit der lebenden Fernsehlegende. „Es hat sehr viel Spaß gebracht und ich bin um eine Erfahrung reicher“, er ein zufriedenes Resümee seines Ausflugs in die Fernsehwelt.

>„500 – Die Quiz-Arena“ ist die deutsche Ausgabe einer Sendung aus den USA. Die erste Folge wurde am 4. Juli 2016 gesendet. Maximal 2,5 Millionen Euro können gewonnen werden.

erstellt am 20.Aug.2017 | 08:47 Uhr