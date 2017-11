Weihnachtsmarkt : Sechs Wochen Glatteis – garantiert

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Frank Höfer

erstellt am 28.Nov.2017 | 17:35 Uhr

Anke Samson versuchte gar nicht erst, den Abend schönzureden: „So schlimm hatten wir es noch nie“, sagte die Geschäftsführerin von RD-Marketing im strömenden Regen. Ohne Schlittschuhe versuchte sie, das Gleichgewicht zu halten – auf einer zentimeterdicken Wasserschicht, die das Eis noch rutschiger machte als ohnehin. Zu allem Pech streikte auch noch die Technik. Das Funkmikrofon war zu weit weg vom Verstärker, der Samsons Worte auf die Lautsprecher hätte übertragen sollen. Für die meisten Besucher der Eröffnung des Weihnachtsmarktes „De lütte Wiehnacht“ und der sechswöchigen Eisbahn-Sause war die kurze Rede der Organisatorin nicht zu verstehen.

„Alle Jahre wieder – und das Wetter passt nicht“, rief Stadtpräsidentin Karin Wiemer-Hinz in die Menge auf dem Schiffbrückenplatz. „Bei Regen ist es leider nur halb so schön, aber ein bisschen schön ist es trotzdem.“ Sie hatte von allen Offiziellen noch die beste Schuhwahl getroffen: Gummistiefel in Tigerfelloptik und mit kräftigem Profil. Aber es gab auch einen großen Lichtblick – den Chor der Schule am Ochsenweg in Westerrönfeld. Er sorgte für weihnachtliche Stimmung während der Auftaktzeremonie. Aus voller Kehle zelebrierten die Jungen und Mädchen vom südlichen Kanalufer fröhliche Advents- und Weihnachtslieder. Bei „I wish you a merry christmas“ sogar textsicher auf Englisch. Bravo! 69 Grundschüler, in der Mehrzahl Erst- und Zweitklässler, hatten sich wochenlang auf diesen und weitere Auftritte vorbereitet. Musikalisch begleitet wurde das singende und musizierende Klassenzimmer von Chorleiterin Alexandra Volkmann am Keyboard und von Werner Stöcken an der Gitarre.

Für die restlichen fünf Wochen und sechs Tage hoffen die Veranstalter auf erheblich mehr Wetterglück. Die von einer Firma aus Nordrhein-Westfalen betriebene Eislauffläche ist 375 Quadratmeter groß und bietet zwei Bahnen zum Eisstockschießen, täglich ab 19 Uhr (sonnabends ab 20 Uhr). Für das Eislaufen tagsüber zahlen Kinder 3,50 Euro und Erwachsene vier Euro. Ermäßigungen durch Zehner- oder andere Rabattkarten sind möglich. Weitere Informationen und Anmeldung zum Eisstockschießen unter Tel. 015 78/76 10 714.

Am kommenden Freitag ist „Mondschein-Shopping“ bis 22 Uhr. Freitags ab 19 Uhr geht auf der Eisbahn die „Après-Ski-Party“ ab. An mehreren Sonntagen hat sich der Weihnachtsmann angekündigt. „De Lütte Wiehnacht“ endet am Sonntag, 7. Januar, mit einem verkaufsoffenen Sonntag. >Das ganze Programm im Netz unter: www.rendsburger-weihnachtsmarkt.de