Jugendbasketball : Sea Lions nutzen Größenvorteile

Wichtiger Sieg für die Baltic Sea Lions in der Relegationsrunde 1 zur Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL): Das gemeinsame U16-Team des BBC Rendsburg und des TSV Kronshagen bezwang vor 150 Zuschauern in heimischer Herderhalle die Carbon Baskets Bochum mit 77:60 (12:9, 34:28, 45:31) und rückte auf Platz 2 der Tabelle vor. „Die Mannschaft hat sich gegenüber dem letzten Spiel in Rostock (60:70, Anm. d. Red.) besonders bei den Offensiv-Rebounds erheblich steigern können. Diesmal war unsere Quote wesentlich besser. Das hat uns sehr geholfen und war eine Voraussetzung für unseren Sieg“, war Ostsee-Löwen-Trainerin Antje Mevius mit der Leistung ihrer Mannschaft zufrieden.

Für die gute Quote bei den Offensiv-Rebounds sorgten vor allem die groß gewachsenen Vincent Dubbeldam (2,00 Meter) und Tom Skorsch (2,04 Meter). Sie spielten unter dem gegnerischen Korb immer wieder ihre Größenvorteile aus. Skorsch, der sein bisher bestes Spiel ablieferte, pflückte 18 Rebounds, Dubbeldam brachte es auf elf Rebounds. Beiden gelang zudem ein Double-double. Skorsch steuerte 20 Punkte zum Sieg bei, Dubbeldam 18. Trotz des klaren Sieges dauerte es einige Zeit, bis die Gastgeber auf Touren kamen. Anfangs gab es recht viele Ballverluste, auch bedingt durch die gute Abwehrarbeit der Gäste. Das Signal zu einer Leistungssteigerung gab U14-Spieler Morten Philipp. Mit einem Dreier, seine ersten Punkte in der JBBL, sorgte er für die 12:9-Führung nach dem ersten Viertel. „Das hat der Mannschaft Rückenwind für den weiteren Spielverlauf gegeben“, lobte Mevius den Youngster.

In das zweite Viertel starteten die Gastgeber furios. Nach 13 Minuten hieß es 22:9 für die Sea Lions. Angesichts der deutlichen Führung gönnte Mevius Aufbauspieler Gbenga Hansen eine Pause. Das nutzte Bochum gekonnt und kam nach 17 Minuten auf 22:24 heran. Nach der Einwechslung des starken Hansen waren die Weichen dann aber wieder schnell auf Sieg gestellt. Zur Pause führten die Gastgeber mit 34:28. Mit diesem Vorsprung im Rücken setzten sich Hansen und Co. immer weiter ab und bauten ihre Führung nach 25 Minuten auf 50:32 aus. Mit 77:60 brachten die Seelöwen das Spiel am Ende sicher nach Hause. „Unsere beiden Center Tom Skorsch und Vincent Dubbeldam haben heute stark gespielt. Doch auch als Mannschaft haben wir uns gut präsentiert“, strahlte Mevius.

Baltic Sea Lions: Zernitz (5/1x3), Philipp (3/1x3) Abdulaev (3/1x3), Weczerek (3), Haller, Hansen (20/1x3), Dubbeldam (18), Jäger, Skorsch (20/1x3), Schlegel (5/1x 3), Okori.