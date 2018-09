Bernhard G. Lehmann : Schwingende und klingende Objekte

von Helma Piper

25. September 2018, 15:11 Uhr

>Bernhard G. Lehmann, 1944 in Bad Suderode geboren, studierte in Berlin und kam 1980 in den Norden, wo er viele Jahre in Jevenstedt sein Atelier hatte und dort die Jevenstedter Apotheke gründete, die er 30 Jahre lang führte.

>Mit seinen schwingenden und klingenden Objekten hat sich der Künstler, der mittlerweile in Rendsburg lebt, weit über Schleswig-Holstein hinaus einen Namen gemacht. Lange, dünne Edelstahlstäbe sind oft Merkmal seiner Objekte, die bei Wind oder leichten Berührungen Geräusche erzeugen. Zahlreiche Werke des promovierten Apothekers finden sich im öffentlichen Raum, etwa in Kiel, auf Schloss Gottorf, in Spanien oder in China.

>Die prämierten Fotografien von Lehmann und Johann Clausen werden noch bis zum 9. Dezember in der Stadtgalerie des Elbeforum Brunsbüttel gezeigt.