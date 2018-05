Schweinerei und neue Schafsfrisuren

von Helma Piper

22. Mai 2018, 13:18 Uhr

Gleich zwei Aktionstage erwartet die Besucher des Tierparks Arche Warder. Am Sonnabend, 26. Mai, bekommen die Schafe des „Zentrums für seltene Nutztierrassen“ eine neue Sommerfrisur bei der jährlichen Schafschur. Außerdem sind Spinner- und Weberinnen sowie andere Kunsthandwerker im Park zu sehen. Weiter geht es am Sonntag, 27. Mai, mit der „großen Schweinerei“, bei der sich alles um die grunzenden Vierbeiner dreht. Um 11 Uhr findet eine familiengerechte Führung mit Mitmachaktionen zum Thema Schweine statt. So können die Teilnehmer lernen, einen Pinsel aus Borsten von Wildschweinen herzustellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.