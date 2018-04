Motorradunfälle : Schwarzes Wochenende für Motorradfahrer im Kreis

Fünf Unfälle mit neun Verletzten ereigneten sich am Wochenende. Eine 52-jährige Sozia aus Plön stirbt bei Groß Wittensee.

von lz

23. April 2018, 09:57 Uhr

Gross Wittensee | Die neue Motorradsaison fordert weitere Opfer. Bei fünf Unfällen im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind insgesamt neun Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Eine 52-jährige Frau starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

Der Unfall, bei dem die Frau ihr Leben verlor, ereignete sich am Sonnabend um 13.25 Uhr auf der Bundesstraße 203 in Groß Wittensee. Sie saß als Sozia auf einem Motorrad mit Fahrtrichtung Eckernförde. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam es zu einer Kollision mit einem Auto, das in Richtung Rendsburg unterwegs war. Die Sozia stürzte auf die Fahrbahn und wurde von einem nachfolgenden Motorrad überrollt. Die Fahrer der beiden Motorräder sowie die Sozia des zweiten Motorrads wurden wie auch der Fahrer des Autos verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Ein Sachverständiger wurde von der Staatsanwaltschaft Kiel mit der Klärung der Unfallursache beauftragt. Beamte der Eckernförder Polizei waren mit drei Streifenwagen vor Ort. Die B 203 blieb bis 17.30 Uhr gesperrt.

Nahezu zeitgleich – am Sonnabend um 13.28 Uhr – kam es zu einem Unfall auf der Kreisstraße 32 bei Rodenbek. Hier wurden zwei Menschen bei einem Unfall mit einem Motorrad leicht verletzt. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die Verletzten wurden in eine Kieler Klinik eingeliefert, das Motorrad musste abgeschleppt werden. Vier Stunden später kam es zum nächsten Unfall. Um 17.24 Uhr stürzte ein 55-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 26 in Waabs (Hohlgrund). Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Bereits am Freitag um kurz nach 20 Uhr kam es in Surendorf (Gemeinde Schwedeneck) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad, bei dem der 42-jährige Motorradfahrer leichte Verletzungen am Knie erlitt. Die Fahrzeuge waren an einer Einmündung beim Abbiegen zusammengestoßen. Es entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro. Gestern Nachmittag kam in Quarnbek ein 19-jähriger Motorradfahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte mit einem Buswartehäuschen zusammen. Er erlitt dabei leichte Verletzungen am Bein.

Erst vor zwei Wochen war ein 56-jähriger Motorradfahrer bei Westensee ums Leben gekommen. Er war vermutlich auf das Krad seines Vordermannes aufgefahren.