Handball : Schwache Angriffsleistung kostet Eider Harde den Sieg

In der Handball-Oberliga der Männer kassierte die HSG Eider Harde eine 23:25-Auftaktniederlage gegen den TSV Hürup.

01. September 2019, 20:15 Uhr

Rendsburg | Die Schützenfest-Saison neigt sich dem Ende entgegen, die in der Handball-Oberliga der Männer hat an diesem Wochenende gerade begonnen. Die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg hat es bei ihrem Auftakt geschafft, beides miteinander zu kombinieren. Beim AMTV Hamburg feierte die Mannschaft von Trainer Tim Ullrich ein Schützenfest. Am Ende stand ein 43:31-Kantersieg zu Buche. Nicht ganz so torreich, dafür aber hochspannend war die Partie der HSG Eider Harde gegen den TSV Hürup. Nach 60 aufregenden Minuten in der Werner-Kuhrt-Halle musste sich die HSG mit 23:25 geschlagen geben.

HSG Eider Harde – TSV Hürup 23:25 (13:12)

Ärgerlich. Ein Wort reicht, um den Saisonstart der HSG Eider Harde zusammenzufassen. Die knapp 300 Fans sahen eine sehr couragierte Vorstellung ihres Teams, die letztlich nicht von Erfolg gekrönt war. Für Trainer Matthias Hinrichsen war vor allem die fehlende Angriffseffektivität Schuld, dass unterm Strich nicht zumindest ein Unentschieden heraussprang. Zehn Tore in Hälfte 2 seien zu wenig, um gegen eine Mannschaft wie den TSV zu gewinnen. „Dabei halten wir Hürup bei nur 25 Toren. Zu Hause muss man so ein Spiel dann eigentlich gewinnen“, so der Coach. Vorne scheiterten die Eider-Handballer jedoch zu oft am Hüruper Schlussmann Mehmet Ali Ataman. 23 Treffer in 60 Minuten – so wenige Tore warf die HSG nur ein einziges Mal in der vergangenen Saison in der Werner-Kuhrt-Halle. Hinrichsen sah dennoch viele gute Ansätze: „Das war ein Spiel auf Augenhöhe“. Seinem Team gelang es, die gefährliche zweite Welle der Gäste zu stoppen. Im Tor lieferten Jannik Severin die ersten 50 Minuten und in der Schlussphase Neuzugang Jascha Fehlberg eine sehr gute Partie ab. Vorne glänzte vor allem in der ersten Halbzeit Georg Rohwer als Spielgestalter und Torschütze. Aber auch der andere Neue im Kader, Marcel Esters von den Mildstedt Bulls, setzte Akzente, erzielte drei Treffer bei seinem Heimdebüt. Was nicht so gut funktionierte, war, das Zusammenspiel zwischen Ove Jensen (7 Tore) und Philipp Hinrichsen (8) zu unterbinden. Die individuelle Klasse der Gäste machte sich hier besonders bemerkbar. Alles in allem kam Hinrichsen jedoch zu dem Schluss: „Auf diese Leistung können wir aufbauen.“



HSG Eider Harde: Severin, Fehlberg, Domke – Möller (1), Rohwer (8), Ketelsen (2), M. Claußen, J. Oettershagen (1), Mumm (3/2), H. Oettershagen (3), Henrich (2), Esters (3), Brown.





AMTV Hamburg – HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg 31:43 (15:21)

Viel besser geht’s kaum. „Das war ein großartiges erstes Saisonspiel. Wir waren richtig gut drauf. Man weiß ja nie so genau, wo man steht. Aber bei uns hat schon richtig viel zusammengepasst“, bilanzierte HSG-Coach Tim Ullrich. Vor der für Oberliga-Verhältnisse enttäuschenden Zahl von nur 30 Zuschauern in der Sporthalle an der Scharbeutzer Straße feuerten die Gäste von Anfang an aus allen Rohren. 5:0 hieß es nach knapp sechs Minuten. Eine Führung, die man nicht mehr aus der Hand gab. Nur einmal wurde es kurzzeitig brenzlig, als die HSG nach dem Seitenwechsel eine Überzahlsituation verlor und der AMTV auf 20:23 verkürzte. Aber auch diese Schwächephase war schnell beendet. In den letzten 15 Minuten drehten die Gäste nochmal an der Temposchraube und überrannten die Hamburger mit erster und zweiter Welle. Erwähnenswert ist der erste Auftritt von Neuzugang Kjell Köpke, der vorne acht Mal traf und hinten seine Abwehr im Griff hatte. Die starke AMTV-Achse Mitte-Kreis legte er mit seinen Teamkameraden weitgehend lahm. Und im Tor glänzte David Meurer mit etlichen Paraden. „Das Zusammenspiel zwischen Torhüter und Abwehr hat sehr gut funktioniert“, befand Ullrich, der rundum zufrieden war. Beeindruckt hat ihn vor allem die Bereitschaft Malte Piepers, sich insgesamt fünf Stunden ins Auto zu setzen, um aus Minden nur für die Partie anzureisen. „Das zeigt für mich, dass es in der Mannschaft stimmt.“



HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg: Klapdor, Meurer – Stiller (5), Dau (10), Barkmann, Petriesas (8/3), Bünger, Tönsen, Bunse (2), Pieper (6), Hamann (1), Köpke (8), Ranft (3).