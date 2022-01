Nord-Ostsee-Kanal : Schutz vor Corona: 3G-Regel auf Kanalfähren gilt auch für Autofahrer

Selbst wenn Passagiere in ihrem Fahrzeug sitzen bleiben, müssen sie damit rechnen, kontrolliert zu werden.

14. Januar 2022, 14:35 Uhr

Um die Ausbreitung von Corona zu bremsen, gilt seit Ende November die 3G-Regel im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Dazu zählen die Fähren auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Was viele Autofahrer nicht wissen: Auch sie müssen sich an die Vorgaben halten, selbst wenn sie in ihrem Fahrzeug bleiben.

Wie Thomas Fischer, Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal (WSA-NOK), auf Nachfrage bestätigte, gilt „3G“ für Fußgänger, Autofahrer und das Fährpersonal – „eben für alle“. Die Passagiere sind verpflichtet, auf Verlangen einen Impfnachweis, einen Genesenen-Nachweis oder einen Testnachweis vorzulegen.

Anders verhält es sich mit den Rolltreppen und Aufzügen im Rendsburger Fußgängertunnel, für den ebenfalls die Kanalverwaltung zuständig ist. Auch sie sind Transportmittel, allerdings nicht im Sinne des ÖPNV. Der Fußgängertunnel sei „öffentlicher Raum“ und von der Landesverordnung nicht gesondert erfasst, führte Fischer aus. „Das bedeutet, dass die 3G-Regeln nicht vorgegeben sind.“ Der Kanalverwaltung liege lediglich eine Verfügung des Gesundheitsamtes Rendsburg vor, „wonach entsprechende Mund-Nasen-Abdeckungen zu tragen sind“.

Schüler sind von der 3G-Regel ausgenommen

Von der 3G-Regel auf den NOK-Fähren ausgenommen sind Kinder bis zum sechsten Lebensjahr sowie Schülerinnen und Schüler. Die Einhaltung der 3G-Pflicht wird stichprobenartig durch die zuständigen Behörden kontrolliert.