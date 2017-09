Rendsburg-Eckernförde : Schulweg – höhere Zuschüsse und kürzere Wartezeiten

vergrößern 1 von 1 Foto: Höfer (Archiv) 1 von 1

von Dirk Jennert

erstellt am 26.Sep.2017 | 11:34 Uhr

Die neue Satzung für die Schülerbeförderung ist nach monatelangen Verhandlungen in den Gremien gestern vom Kreistag einstimmig verabschiedet worden. Die Abgeordneten von SPD und SSW enthielten sich der Stimme. In zehn Monaten – zum 1. August 2018 – treten verschiedene Neuerungen in Kraft.

Zu den wichtigsten zählt dabei, dass bei der Berechnung der Schulweglänge nicht mehr die Distanz vom Ortsmittelpunkt zur Schule gilt, sondern ab sofort vom Wohnsitz zur Schule. Diese Regelung bietet mehr Gerechtigkeit insbesondere für Kinder und Jugendliche, die am Ortsrand oder sogar außerhalb wohnen. Aus der Schulweglänge leitet sich ab, ob den Eltern ein Zuschuss zu den Monatskarten gewährt wird. Konkret heißt es in der Satzung: Einem Grundschüler ist ein Schulweg von maximal zwei Kilometern zu Fuß zuzumuten, bei Fünft- und Sechstklässlern sind es vier Kilometer, bei älteren Schülern bis zu sechs Kilometer. Zudem beschloss der Kreistag, dass die maximal von den Schülern zu ertragende Wartezeit auf den Bus nur noch 30 Minuten betragen darf. Bisher können es bis zu 90 Minuten sein.

Tim Albrecht (CDU), Vorsitzender des Regionalentwicklungsausschusses, erläuterte den Grund für die Änderung: „Wir wollen nicht, dass Kinder vor den Eltern das Haus verlassen und nach den Eltern erst nach Hause kommen.“ Jan Butenschön (FDP) steuerte eigene Erfahrungen zur Diskussion bei: Er sei früher mit dem Bus von Hohenwestedt nach Rendsburg zur weiterführenden Schule gefahren. „Manchen Nachmittag“ habe er in der Kreisstadt verbracht, weil er auf den Bus habe warten müssen.

Die SPD konnte sich nicht mit ihrem Vorschlag durchsetzen, die jährlichen Elternbeiträge abzuschaffen. Für die Jahrgangsstufen eins bis zehn betragen sie 84 Euro jährlich für das erste Kind, für das zweite Kind 24 Euro, ab dem dritten Kind fallen keine weiteren Kosten an. Ab der elften Klasse werden 150 Euro im Jahr fällig. Dieses Angebot sei einmalig im Land, sagte Tim Albrecht: „Es ist künftig viel günstiger, den Bus zu nehmen, statt mit dem eigenen Auto zu fahren.“

Wer mit dem Fahrrad zur Schule fährt, wird stärker belohnt als bisher. In der Satzung ist ein Zuschuss von zehn Cent pro Kilometer vorgesehen, bisher waren es fünf Cent.