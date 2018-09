Schulweg bereitet Eltern Sorge

Bauarbeiten verschärfen Situation in Nortorf

von Helma Piper

20. September 2018, 11:02 Uhr

Die Verkehrssituation an der Grundschule in Nortorf ist chaotisch. Durch Bauarbeiten sind der Bürgersteig und Fahrradweg im Jungfernstieg gesperrt. Eine Ampel, die von den Grundschülern genutzt wird, ist außer Betrieb. Als Ersatz dient ein Zebrastreifen im Kurvenbereich zur Jahnstraße. Viele Autofahrer ignorieren diesen. Eltern sind in Sorge.

„Normalerweise geht mein Sohn Moritz mit Mitschülerinnen zur Schule. Heute sind sie nicht da, daher hole ich ihn ab“, sagt Katrin Brettschneider, die mit Moritz gerade den Zebrastreifen überquert hat. Kurze Zeit später will ein Mädchen die Straße überqueren. Obwohl in dem Bereich mittlerweile eine 30-Zone eingerichtet ist, wird diese Tempobegrenzung von vielen Autofahrern ignoriert.

Der Bürgersteig des Jungfernstiegs ist kaum passierbar. Die Stadtwerke Neumünster lassen hier durch eine Baufirma eine 20-Kilovolt-Leitung verlegen. Die Baustelle geht von der Fabrikstraße bis zum Lohkamp. Über fast die komplette Strecke klafft ein großer Graben anstelle des Bürgersteiges.

Der Zeitpunkt der Baustelle sei schlecht gewählt, meint auch Bürgermeister Torben Ackermann. Besser wäre es gewesen, wenn die Firma die Arbeiten bereits in den Sommerferien erledigt hätte. Um die derzeitige Situation zu entschärfen, habe er mit der Verwaltung verschiedene Maßnahmen besprochen. So soll beispielsweise der Bereich an der Grundschule nach Verlegung des Kabels als erstes wieder verschlossen werden. Auch das Aufstellen einer Ampel sei geprüft worden. Doch eine mobile Bedarfsampel nur für Fußgänger sei nicht zulässig, erläuterte ein Mitarbeiter des Amtes Nortorfer Land. Die Gesamtsituation an der Grundschule ist der Politik schon länger ein Dorn im Auge. Durch den Schulbusverkehr und Elterntaxis, die Kinder zur Schule bringen, wird es in der Jahnstraße schnell unübersichtlich. Durch die Baustelle werde die Lage noch verschlimmert, meint Kathrin Brettschneider. Da es vielen Eltern zu unsicher sei, ihre Kinder alleine zur Schule zu schicken, werden die Kleinen mit dem Auto gefahren. Durch dieses erhöhte Verkehrsaufkommen, werde der Platz für Fußgänger noch enger. Daher wurde nun beschlossen, dass der Bereich auf jeden Fall überarbeitet werden soll – auch wenn die derzeitigen Bauarbeiten beendet worden sind.

Auch die Landesstraße 49 wird derzeit saniert. Eine Zeit lang führte ein Schleichweg an der Schule entlang. Damit es nicht zu weiteren Behinderungen durch zusätzlichen Verkehr kommt, hatte der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr die Durchfahrt der Landesstraße wieder aufgehoben. In der kommenden Woche sollen nun laut Informationen des Amtes die nötigen Pflastersteine geliefert werden, so dass die Bauarbeiten abgeschlossen werden können. Vorrangig soll der Bereich an der Schule berücksichtigt werden.