Handball-Oberliga der Männer : Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg peilt die Meisterrunde an

Der Saisonstart bei der SG Flensburg-Handewitt II am Sonntag ist erster Gradmesser.

Avatar_shz von Torge Meyer

13. Oktober 2020, 15:07 Uhr

Westerrönfeld | Vorfreude ist gar kein Ausdruck. Die Oberliga-Handballer der HSG Schülp/Westerrönfeld/ Rendsburg könnten Freudentänze aufführen, wenn sie an den ersten Anpfiff der neuen Saison denken. Nach einer Vorbereitungszeit, die sich in diesem Jahr wie eine Ewigkeit angefühlt hat, steht für die Mannschaft von Neu-Trainer Philipp Petriesas am Sonntag das erste Punktspiel bei der SG Flensburg-Handewitt II auf dem Programm. Auswärts um 17 Uhr geht es in der Handewitter Wikinghalle los.

Endlich. Das kollektive Aufatmen im Team wie im Umfeld ist spürbar. „Es wird wirklich Zeit, dass die Saison beginnt. Alle sind superheiß, dass es jetzt wieder um Punkte geht“, sagt Petriesas. Seit Anfang Juni trainiert der Coach durch. Ohne Pause. Viereinhalb Monate Übungseinheiten ohne echten Wettkampf – abgesehen von Testspielen. Mitgezogen haben seine Jungs trotzdem: „Ich hatte nie weniger als zwölf Leute beim Training“, berichtet Petriesas stolz, der seine Mannschaft vor die Wahl stellte: Nonstop trainieren bis zum Saisonbeginn, dafür aber weitgehend freie Wochenenden – oder eine Pause einlegen und dafür häufiger am Sonnabend und Sonntag Einheiten einstreuen: Die Spieler entschieden sich für die erste Variante und bedankten sich mit einer hohen Beteiligung.

Petriesas geht mit einem 17-Mann-Kader in die Saison. Eine Mischung aus Jugend und Erfahrung. War die Westerrönfelder Taktik in der Vergangenheit sehr auf „Ballermann“ Tim Dau zugeschnitten, muss der neue Trainer infolge des Abgangs umdisponieren. „Unser Spielstil hat sich zwangsläufig geändert. Wir setzen mehr auf Tempo, eine schnelle zweite Welle und spielerische Lösungen im Angriff“, so die Marschroute von Petriesas, dessen Eckpfeiler im Team Kjell Köpke, Niklas Ranft und Malte Pieper heißen. Aber auch die beiden neuen „Philipps“ in der Mannschaft – Scharff am Kreis und Stiller im Rückraum – haben in der Vorbereitung ihr Potenzial aufblitzen lassen. Das Fazit der Testspiele fällt bei Petriesas gemischt aus. Gute Begegnungen in eigener Halle gegen die Ligakonkurrenten TSV Kronshagen und die HSG Tarp-Wanderup wechselten sich mit eher dürftigen Vorstellungen gegen den Landesligisten HG OKT ab. „Daraus abzuleiten, wo wir in der Liga landen werden, ist aber extrem schwer“, weiß Petriesas.

Corona-bedingt ist dieses Mal sowieso vieles anders. Gespielt wird in der Vorrunde in zwei Staffeln, von denen die HSG die auf dem Papier vermeintlich leichtere er-wischt hat. Gegner sind der TSV Weddingstedt, die HSG Marne/Brunsbüttel, Auftaktgegner SG Flensburg-Handewitt II, die SG Wift sowie die Hamburger Teams THB Hamburg 03, TSV Ellerbek, AMTV Hamburg und SG Hamburg-Nord. Petriesas: „Unser Ziel ist klar. Wir wollen einen der ersten vier Plätze belegen, um dann die Meisterrunde zu spielen und nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben.“ Die Reserve der SG FleHa am Sonntag ist da sicherlich ein erster echter Gradmesser für die HSG.

Wichtiger Hinweis in Corona-Zeiten: Für das erste Heimspiel am 2. Spieltag gegen den TSV Ellerbek sind gemäß genehmigtem Hygieneschutzkonzept 88 Fans in der Heidesandhalle zugelassen. Die Tageskasse öffnet circa eine Stunde vor der Partie. Rechtzeitiges Erscheinen sichert den Einlass. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist vorgeschrieben.



Zugänge: Leon Kirschner, Philipp Stiller (beide THW Kiel II), Sven-Ole Lindhorst, Finn Wilke (beide eigene 2. Männer), Philipp Scharff (HSG Mönkeberg/Schönkirchen), Richard Albrecht (eigene A-Jugend).

Abgänge: David Meurer (THW Kiel II), Dany Jüschke (Karriereende), Tim Dau (HG OKT), Michel Hamann (Ziel unbekannt).

Kader:

Tor: Leon Kirschner, Tobias Sehburger, Frederik Klapdor. Feld: Niklas Ranft, Joschka Bünger, Flemming Bunse, Felix Stiller, Richard Albrecht, Christopher Sawitzki, Leif Barkmann, Kjell Köpke, Patrick Petriesas, Malte Pieper, Sven-Ole Lindhorst, Philipp Stiller, Philipp Scharff, Finn Wilke.

Trainer: Philipp Petriesas.

Co-Trainer: Arne Backhaus.