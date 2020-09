Handball-SH-Liga der Frauen : Schülp/Westerrönfeld/RD mit geglücktem Saisonstart

Team von Trainer Olaf Keck schlägt als Aufsteiger die HSG Mönkeberg-Schönkirchen II mit 31:23.

27. September 2020, 18:36 Uhr

Westerrönfeld | Der Saisonstart ist geglückt: Am 1. Spieltag der Handball-SH-Liga der Frauen feierte Aufsteiger HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg einen 31:23 (15:11)-Erfolg über die HSG Mönkeberg-Schönkirchen II. Trainer Olaf Keck zeigte sich erfreut: „Das war eine mehr als ordentliche Leistung.“

Der Liganeuling war von Beginn an hellwach und führte nach zehn Minuten bereits mit 7:3. „Außer ein paar falschen Entscheidungen im Angriff haben wir unsere Spielidee auf der Platte sehr stark umgesetzt“, analysierte Keck. Nach der Pause drückten die Westerrönfelderinnen weiter aufs Tempo und ließen die Gäste nie auf mehr als vier Treffer herankommen. Gerade Torhüterin Thea Schmidt erwischte eine Sahnetag und brachte die gegnerischen Schützinnen zur Verzweiflung. Keck: „Thea hat heute teilweise wirklich weltklasse gehalten und war einer der Sieggaranten.“ Doch auch Mavie Rohwer (3 Tore) und Viktoria Bronevski (6) waren gut aufgelegt und stellten die Abwehrreihe der Mönkebergerinnen vor große Probleme, die den gut organisierten und durchschlagskräftigen Positionsangriff des Heimteams nicht in den Griff bekam. Besonders in der Schlussphase schwanden bei Mönkeberg die Kräfte, und Westerrönfeld setzte sich mit einem 6:2-Lauf vorentscheidend ab. Einzig und allein das teilweise zu zögerliche Abwehrverhalten hatte Keck zu kritisieren. „Im Defensivverbund können und müssen wir noch besser arbeiten, wenn wir in der neuen Liga bestehen wollen.“

Doch auf dieser Leistung lässt sich aufbauen, weil die Mannschaft funktioniert und durch den Erfolg viel Selbstvertrauen getankt hat. „Durch die Bank weg haben alle Leistung gebracht. Die Mädchen wissen jetzt, dass sie in der SH-Liga mithalten können. Schade ist, dass wir erst wieder in vier Wochen spielen und der Schwung aus diesem ersten Erfolg verloren geht“, moniert Keck die Spielansetzungen.



HSG Schülp/W’feld/RD: Krämer, Schmidt – Laßen (1/1), Kahl (3), Heidemann (3), Rohwer (3), Horst (5/3), Bronevski (6), König (2), Sienknecht (3/1), Harder, Holm (2), Holst (3).