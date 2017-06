Umwelt : Schüler untersuchen Obereider auf Plastikteile

vergrößern 1 von 1 Foto: Dietrich 1 von 1

Wie viel Plastik treibt in der Obereider? Mit dieser Frage setzten sich Schüler des Berufsbildungszentrums Rendsburg-Eckernförde (BBZ) aus Anlass der bundesweiten Aktion „Plastikpiraten“ auseinander. Die jungen Leute untersuchten den Uferbereich und nahmen Wasserproben. Wie hoch die Kunststoffbelastung des heimischen Gewässers ist, steht noch nicht fest. Antworten erhoffen sich die Schüler von einer Analyse ihrer Stichproben in einem Kieler Labor.

Zwei zwölfte Klassen haben zu unterschiedlichen Zeiten mehrere Bereiche wie das Wasser, das Ufer und die nähere Umgebung analysiert und die Daten aufgenommen. Im Rahmen des Biologie-Unterrichts bereiteten sich die Schüler mit ihrer Lehrerin Barbara Schwabe auf den im nächsten Jahr folgenden Themenbereich Ökologie vor. „Die Jugendlichen werden dabei natürlich in erster Linie für das Thema Umweltverschmutzung sensibilisiert. Gleichzeitig erlernen sie das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben von Protokollen“, erklärte Schwabe.

Die Schüler arbeiteten in sechs Kleingruppen und gingen an unterschiedlichen Orten auf die Suche nach Plastikteilen oder Rückständen von Kunststoff. „Unsere Gruppe untersucht den Sand hier am Ufer. Aber im Moment sieht es sehr sauber aus“, stellte Leonie Mallee fest. Sie war mit zwei Freundinnen in der Gruppe, die das sandige Ufer mit Hilfe eines selbstgebauten Siebs analysierte. Währenddessen berechneten ihre Mitschüler die Fließgeschwindigkeit der Eider, suchten nach grobem und feinem Müll auf den Wiesen oder hängten ein Netz vom Ufer aus in das Wasser. „Wir haben beispielsweise am Wegesrand Plastik- und Glasflaschen gefunden und sie in Haufen sortiert“, erläuterte Sebastian Wamsler die Arbeit seiner Mitschüler. Er gehörte zu einem Reporter-Team, das, ausgestattet mit Handy und Mappen, die gesamte Arbeit der Klasse dokumentierte. Auf große Müllansammlungen und grobe Verschmutzungen stießen die Schüler nicht. „Da muss man die Stadt auch loben. Vor einer Woche war hier wesentlich mehr Müll zu finden als jetzt, da sind wir angenehm überrascht“, hieß es seitens der Lehrerin.

Beide Klassen hatten sich schon gemeinsam im Vorwege mit der Verschmutzung der Gewässer auseinander gesetzt und sich mit Hilfe der Film-Dokumentation „Plastik – Fluch oder Segen?“ mit den Gefahren für Flora und Fauna befasst. „Hier an der Obereider beobachten wir Tiere wie Nilgänse oder Blesshühner. Gerade für Vögel kann schwimmender Kunststoff zur Bedrohung werden“, stellte die Schülerin Annalena Prystaw fest.

Die Verschmutzung in Flüssen, Seen und Meeren hat das Bundesforschungsministerium dazu animiert, die Citizen-Science-Aktion „Plastikpiraten – Das Meer beginnt hier!“ ins Leben zu rufen. Schulklassen in ganz Deutschland konnten vom 1. Mai bis 30. Juni an dem Projekt teilnehmen und Gewässer auf Plastik untersuchen. Im Anschluss werden alle Ergebnisse auf einer digitalen Deutschlandkarte festgehalten. Die Arbeitsmappen und Auffangnetze stellte das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (Geomar) zur Verfügung. Die Aktion ist Teil des Wissenschaftsjahres „Meere und Ozeane“.

von Elisa Dietrich

erstellt am 23.Jun.2017 | 12:27 Uhr